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最後一架起飛：美軍20年「阿富汗戰爭」凌晨結束

台股跌11點 開在17,384點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導
台股示意圖。 本報系資料庫
台股示意圖。 本報系資料庫

美股走勢分歧，四大指數漲多跌少，台股今（31）日開盤下跌11點，開在17,384點，晶圓雙雄及金控雙雄皆壓在盤下，貨櫃三雄表現撐盤，指數跌點約50點，在季線附近震盪。

在美股方面，受惠聯準會主席於全球央行年會演講偏向鴿派，美債殖利率持續下行，激勵蘋果為首的大型科技股表現強勢。不過，因為Delta疫情的持續升溫，歐盟對美國再次升級旅遊限制，加上四級颶風襲擊美國南岸，拖累金融、運輸、能源股走低，壓抑道瓊開高走低尾盤收黑。

終場道瓊工業指數下跌55點，或0.15%，收在35,399.84點；標普500指數上漲19.42點，或0.43%，收在4,528.79點；Nasdaq指數上漲136.39點，或0.90%，收在15,265.89點；費半指數上漲9.99點，或 0.29%，收在3,446.44點。

統一投顧認為，美股走揚加上台積電漲價利多，以及金融股強彈行情延續，帶動台股指數持續上揚，連六日急行軍反彈1,148點。不過，觀察指數已來到季線附近，隨著指數上漲，但成交量卻逐日下降，量價背離明顯，加上科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動。而今日盤後MSCI季度調整生效，預期指數震盪恐加劇，建議保守操作，選股以高殖利率概念股為主。

美股 台股指數

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