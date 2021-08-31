快訊

最後一架起飛：美軍20年「阿富汗戰爭」凌晨結束

2021櫃買永續升級線上論壇 8/31、9/1重磅登場

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心配合金管會「公司治理3.0永續發展藍圖」推動永續發展，在8月31日(周二)及9月1日(周三)，接連兩天下午2時30分至4時30分，舉辦2021櫃買永續升級線上論壇，自活動開跑以來各界報名踴躍，每場次報名人數皆已突破千人，顯見ESG議題在資本市場熱度正夯。

櫃買中心表示，這次論壇安排專題演講與座談主題，分別從8月31日解碼中小型企業永續DNA及9月1日永續投資全面啟動的角度出發，探討企業如何在營運環節中落實ESG關鍵議題，同時也解析ESG因子融入金融投資環境每個環節的實務現況。受邀出席的來賓陣容堅強，皆為產官學界ESG領域一時之選，議題對話融合多方實務觀點，更添加企業領導階層的專業視野，ESG論壇線上登場，精彩可期。

櫃買中心特別提醒，這次論壇全程以線上方式進行，報名者需先至活動網頁進行報名，報名完成及活動開始前系統將自動發送線上直播專屬連結通知函至報名者電子信箱，活動將分別於8月31日及9月1日當天下午2時準時開放登入，參加者屆時只要點擊專屬連結登入即可參加論壇，無須再登入個人資料。

櫃買中心進一步說明，這次論壇特別設計參加好禮活動，凡是於論壇當日線上報到時段(下午2時至2時30分)透過線上登錄者，即可獲得超商購物金50元；於線上論壇期間參與互動問答者，將再獲得一次購物金抽獎機會！

櫃買中心提醒已報名參加者準時上線，更多資訊請參閱櫃買中心官網活動專區查詢(https://www.tpex.org.tw/web/event/esg/)。

櫃買中心

延伸閱讀

兆豐銀主辦ESG聯貸 簽約

高鐵首發10億可持續債

櫃買中心線上引資活動 提升上櫃公司海外能見度

高鐵發可持續發展債

相關新聞

台股跌11點 開在17,384點

美股走勢分歧，四大指數漲多跌少，台股今（31）日開盤下跌11點，開在17,384點，晶圓雙雄及金控雙雄皆壓在盤下，貨櫃三...

金九銀十潛力股：散裝輪、鋼鐵、封測

萬寶投顧蔡明彰強調，終於聯準會主席鮑威爾表明鴿派退場，年底前縮減QE，但距離升息仍遙遠，年底前縮減QE是全球股市資金動能的減速，升息仍遙遠，使資金行情退潮言之過早。

金融股為何大漲？ 量縮下9月的選股策略

萬寶投顧王榮旭表示，Fed再次聲明通膨是暫時的不急著升息，有利股市，不過最快9月fOMC會議可能就會達成減碼QE的共識，估計最快在11月就會執行...

富邦媒納入MSCI成分股盤後生效 早盤開高站上月線

MSCI（明晟）最新季度指數調整，全球標準指數的台灣指數成分股將新增富邦媒（8454），預計在今（31）日盤後生效；富邦...

富邦期貨：聯準會偏鴿立場 有助挹注台股多頭動能不墜

FED主席鮑爾未提出具體縮表時間，同時把縮減購債和升息分開，並強調不急於升息，周一美債殖利率再走低，鼓舞科技股表現，蘋果...

美股多數收紅 法人：台股續攻成交量需增加

美股多數收紅，台股30日大漲186點重返季線約17367點之上，不過成交量萎縮不到新台幣3000億元，是3月中旬以來低量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。