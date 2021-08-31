2021櫃買永續升級線上論壇 8/31、9/1重磅登場

櫃買中心配合金管會「公司治理3.0永續發展藍圖」推動永續發展，在8月31日(周二)及9月1日(周三)，接連兩天下午2時30分至4時30分，舉辦2021櫃買永續升級線上論壇，自活動開跑以來各界報名踴躍，每場次報名人數皆已突破千人，顯見ESG議題在資本市場熱度正夯。

櫃買中心表示，這次論壇安排專題演講與座談主題，分別從8月31日解碼中小型企業永續DNA及9月1日永續投資全面啟動的角度出發，探討企業如何在營運環節中落實ESG關鍵議題，同時也解析ESG因子融入金融投資環境每個環節的實務現況。受邀出席的來賓陣容堅強，皆為產官學界ESG領域一時之選，議題對話融合多方實務觀點，更添加企業領導階層的專業視野，ESG論壇線上登場，精彩可期。

櫃買中心特別提醒，這次論壇全程以線上方式進行，報名者需先至活動網頁進行報名，報名完成及活動開始前系統將自動發送線上直播專屬連結通知函至報名者電子信箱，活動將分別於8月31日及9月1日當天下午2時準時開放登入，參加者屆時只要點擊專屬連結登入即可參加論壇，無須再登入個人資料。

櫃買中心進一步說明，這次論壇特別設計參加好禮活動，凡是於論壇當日線上報到時段(下午2時至2時30分)透過線上登錄者，即可獲得超商購物金50元；於線上論壇期間參與互動問答者，將再獲得一次購物金抽獎機會！

櫃買中心提醒已報名參加者準時上線，更多資訊請參閱櫃買中心官網活動專區查詢(https://www.tpex.org.tw/web/event/esg/)。