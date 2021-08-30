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台指期夜盤震盪 盤中觸及17,360點後回測平盤

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

台指期夜盤震盪，盤中觸及17,360點後回測平盤，法人指出，在央行年會FED主席保持鴿派言論下，目前熱錢呈現湧入新台幣，短線台股震盪偏多看待不變。

外資現貨買超212億元，期貨淨空單增加1,727口至19,298口。自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3.1萬口，買權OI呈現凌亂布局在各履約價。周選方面，賣權 OI 增量持續積極，目前選擇權多方依舊表態。

法人指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏多不變，月、周選皆為偏多，整體籌碼面偏多格局。台股雖為量縮格局，目前在電金族群皆為強勢下，短線台股的拉回仍可偏多操作。

選擇權 台股 外資

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