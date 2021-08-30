台指期夜盤震盪 盤中觸及17,360點後回測平盤
台指期夜盤震盪，盤中觸及17,360點後回測平盤，法人指出，在央行年會FED主席保持鴿派言論下，目前熱錢呈現湧入新台幣，短線台股震盪偏多看待不變。
外資現貨買超212億元，期貨淨空單增加1,727口至19,298口。自營商選擇權淨部位，目前仍以買買權為主要布局。近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為3.1萬口，買權OI呈現凌亂布局在各履約價。周選方面，賣權 OI 增量持續積極，目前選擇權多方依舊表態。
法人指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權偏多不變，月、周選皆為偏多，整體籌碼面偏多格局。台股雖為量縮格局，目前在電金族群皆為強勢下，短線台股的拉回仍可偏多操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言