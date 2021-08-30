外資買超212億 買超這十檔最多

台股今（30）日站上季線，三大法人同步買超，尤以外資買超212.33億元最多，外資買超前十大個股包括晶圓代工雙雄、金融股及傳產龍頭股，買超新光金（2888）42,068張最多，居外資單日買超個股之冠，其次是買超聯電（2303）28,528張；另外，台積電（2330）是推升大盤指數強攻的主力，外資單日買超19,005張。

台股今日以17,244.62點開高開高走高，反彈行情持續，電子股、金融股、權值股領軍上攻，尾盤再往上拉升突破季線反壓，終場以17,396.52點作收，上漲186.59點，三大法人買超239.65億元，其中外資買超212.33億元，投信買超8.19億元，自營商買超（合計）19.13億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是新光金、聯電、中鋼（2002）、國泰金（2882）、台積電、元大台灣50（0050）、中信金（2891）、開發金（2883）、國泰智能電動車、華邦電（2344）等，金融股占4檔，電子股有3檔，全屬半導體族群，包括晶圓代工雙雄，另有2檔ETF，及1檔鋼鐵股。

台積電今日開高，終場收在605元，上漲6元， 漲幅1%，市值回至15兆6,878億元，外資買超19,005張，連五買，投信買超1,642張，連十五買，自營商買超775張，三大法人合計買超21,422張。

聯電也是強勢指標，收在62.8元，上漲1.1元，漲幅1.78%，外資買超28,528張，連四買，投信買超3,424張，連十八買，自營商買超6,741張，連六買，三大法人合計買超38,693張。