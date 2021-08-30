證交所：民眾務必透過合法金融機構 進行證券投資

台股走強衍生金融詐騙猖獗，臺灣證券交易所除透過臉書粉絲專頁宣導、設置防範投資詐騙宣導專區，呼籲投資人要審慎判斷消息來源，不要受騙上當外，並持續強化市場監視作業，如發現明顯異常情事將依相關辦法辦理。

股市量價齊揚，許多不法人士透過電話、簡訊、手機通訊軟體或社群媒體廣告等管道，藉由「領飆股」、「獲利翻倍」等聳動標題招攬民眾加入宣稱由投資名師建立的討論群組，再以投資海內外飆股、未上市公司股票、虛擬貨幣等方式騙取投資人金錢。

據金管會證期局統計，今年上半年即接獲詐騙檢舉案多達96件，證交所呼籲投資人要審慎判斷消息來源，不要受騙上當，尤其透過各種管道如排山倒海而來，騙徒手法極為猖獗，千萬不要一時不察，蒙受損失。

證交所建議，投資人可以利用公開資訊觀測站了解上市公司的基本資訊、營業情況、歷年獲利等資訊，並審慎評估分析，從中選出績優成長股，擇時進出買賣獲利。

為提醒投資人注意，證交所多次透過臉書粉絲專頁向大眾進行宣導，並於投資人知識網設置防範投資詐騙宣導專區，提醒投資理財前，務必停看聽，注意風險，審慎確認所做投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身投資權益及保障財產安全。

同時，證交所持續強化市場監視作業，如發現有人意圖透過網路傳播不實消息以影響個股價量或有其他明顯異常情事，都將依監視相關辦法辦理。