快訊

松江路郵局緊急停業清消 北市府證實有確診者足跡

拜登迎靈恐攻殉職美軍低頭看表 挨批「午睡時間到了」

證交所：民眾務必透過合法金融機構 進行證券投資

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

台股走強衍生金融詐騙猖獗，臺灣證券交易所除透過臉書粉絲專頁宣導、設置防範投資詐騙宣導專區，呼籲投資人要審慎判斷消息來源，不要受騙上當外，並持續強化市場監視作業，如發現明顯異常情事將依相關辦法辦理。

股市量價齊揚，許多不法人士透過電話、簡訊、手機通訊軟體或社群媒體廣告等管道，藉由「領飆股」、「獲利翻倍」等聳動標題招攬民眾加入宣稱由投資名師建立的討論群組，再以投資海內外飆股、未上市公司股票、虛擬貨幣等方式騙取投資人金錢。

據金管會證期局統計，今年上半年即接獲詐騙檢舉案多達96件，證交所呼籲投資人要審慎判斷消息來源，不要受騙上當，尤其透過各種管道如排山倒海而來，騙徒手法極為猖獗，千萬不要一時不察，蒙受損失。

證交所建議，投資人可以利用公開資訊觀測站了解上市公司的基本資訊、營業情況、歷年獲利等資訊，並審慎評估分析，從中選出績優成長股，擇時進出買賣獲利。

為提醒投資人注意，證交所多次透過臉書粉絲專頁向大眾進行宣導，並於投資人知識網設置防範投資詐騙宣導專區，提醒投資理財前，務必停看聽，注意風險，審慎確認所做投資或交易係透過合法金融機構進行，以維護自身投資權益及保障財產安全。

同時，證交所持續強化市場監視作業，如發現有人意圖透過網路傳播不實消息以影響個股價量或有其他明顯異常情事，都將依監視相關辦法辦理。

詐騙 證交所 台股

延伸閱讀

台南仁德環保葬專區啟用 助推綠色殯葬文化

證交所：外資上周買超台股230億元

早療資源哪裡找？ 全國教保網增學前特教專區

汽車鏈八強 業績上秀

相關新聞

台股攻上季線收漲186.59點 三大法人買超239.65億

台股今（30）日開高走高，電子股、金融股、權值股領軍，尾盤往上拉升，站上季線，終場以17,396.52點作收，上漲18...

台股收復季線 法人：將呈現高檔震盪

台北股市今天在電子、金融股領軍大漲帶動下，指數延續上周氣勢，大漲186點，收在最高的1萬7396點，成功收復季線。法人表...

權值股拉尾盤 台股漲186點收17,396點、站上季線

台股今（30）日持續反彈行情，收盤上漲186.59點，以17,396.52點作收，成交量2,694.86億元。權值股中的...

高股息基金現追漲抗跌能力 台股震盪築底布局時機

台股上周強勢反彈，在半導體族群與金融股雙強帶動下，指數收復月線。同時，聯準會釋出偏鴿派訊息，消弭市場疑慮，市場資金仍然寬...

台股9月行情 法人：蘋果新機將助攻電子股重返多頭

台股此波自8月20日低點反彈逾960點持續挑戰季線，這次全球央行年會聯準會整體言論偏溫和，有助於大盤站回上方支撐。法人表...

證交所：外資上周買超台股230億元

台灣證券交易所統計，上周外資在台股集中市場買超230.19億元，其中買超聯電12.45萬張最多，另賣超友達10.83萬張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。