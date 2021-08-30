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視訊輔助股東會首年上線成功 17家公司順利完成召開

經濟日報 / 記者張瀞文／台北即時報導

視訊輔助股東會首年上線成功，17家公司順利完成召開。集保結算所短短的兩個多月，在金管會的指導下，成功推出「視訊輔助股東會平台」，提供在8月16日至31日召開股東常會的公司使用，相關服務採一條龍的方式設計，以減少股東會各流程間的斷點，從股東的註冊、登記、報到、觀看直播、線上提問、投票及計票，皆環環相扣，與國際的主流做法相同。

今年因應疫情，證券市場第一次發生公開發行公司股東常會全面延期召開的歷史紀錄。但危機也是轉機，數位化浪潮也因此吹向股東會制度的變革，包括符合一定條件之公司，其股東常會得採實體股東會並以視訊輔助，以解決今年公司股東常會得以順利召開並兼顧防疫的需求。

今年共計17家上市、上櫃及公開發行公司申請使用，成為領航國內股東會進入數位時代的先行者，截至8月30日17家公司已全部完成召開，股東登入平台進行報到、提問、投票等作業流暢，會議過程視訊連線狀況均相當良好。

原先擔心的可能會有斷訊的問題並未發生，可見今日的資訊科技已可克服以往擔心的實務困難。各公司登記以視訊方式參與之股東所做的線上提問，主席亦均於會議中予以答覆，整體運作相當成功。

集保結算所總經理朱漢強表示，今年國內首次使用的視訊輔助股東會也就是國外已行之多年的混合型視訊股東會，即公司仍須召開實體股東會，但符合條件之股東得以視訊方式參與股東會，提供無法親臨會場又想親自參與的股東一個不受空間拘束的管道，可說是除了電子投票外，另一個落實股東行動主義的好方法。

朱漢強表示，明年起，集保結算所也將在金管會指導下，配合公司法及相關法規的修正，規劃推出功能更為完整的「視訊股東會平台」，以因應數位轉型的需求。

視訊輔助股東會平台專區

網址：https://reurl.cc/ZGEZVp

股東會 視訊 投票

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