記憶體消息面回穩 外資反手買超南亞科

先前市場法人及研調機構先後看壞記憶體後市，衝擊相關個股重跌，近日台股走勢回穩，加上業者也陸續對產業後市及未來營運展望釋出正面看法，近期記憶體產業在消息面逐漸回到中性，外資法人今（30）日也反手買超南亞科（2408）。

過去三周對於記憶體今年第四季及明年市況，市場法人機構和業者出現看法完全不同的多空論戰，在外資法人對後市發表保守看法，並預測記憶體價格第四季將可能下跌，業者也先後指出，目前無論是整體市場需求、在手訂單及未來營運展望，並沒有太大的變化，記憶體市場法人及業者的多空論戰之後，近日市場氣氛逐漸重回中性。

台股記憶體指標股之一的南亞科，近期股價在65元至68元之間築底，短線底部逐漸成形，而先前對產業看保守的外資法人，今日反手買超南亞科3130張，是近二周較大的買超動作，近日南亞科股價重回10日均線之上，後市在外資法人反手買超之後，有機會再向上挑戰月線，約68.5元的關卡。