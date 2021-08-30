快訊

松江路郵局緊急停業清消 北市府證實有確診者足跡

拜登迎靈恐攻殉職美軍低頭看表 挨批「午睡時間到了」

記憶體消息面回穩 外資反手買超南亞科

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

先前市場法人及研調機構先後看壞記憶體後市，衝擊相關個股重跌，近日台股走勢回穩，加上業者也陸續對產業後市及未來營運展望釋出正面看法，近期記憶體產業在消息面逐漸回到中性，外資法人今（30）日也反手買超南亞科（2408）。

過去三周對於記憶體今年第四季及明年市況，市場法人機構和業者出現看法完全不同的多空論戰，在外資法人對後市發表保守看法，並預測記憶體價格第四季將可能下跌，業者也先後指出，目前無論是整體市場需求、在手訂單及未來營運展望，並沒有太大的變化，記憶體市場法人及業者的多空論戰之後，近日市場氣氛逐漸重回中性。

台股記憶體指標股之一的南亞科，近期股價在65元至68元之間築底，短線底部逐漸成形，而先前對產業看保守的外資法人，今日反手買超南亞科3130張，是近二周較大的買超動作，近日南亞科股價重回10日均線之上，後市在外資法人反手買超之後，有機會再向上挑戰月線，約68.5元的關卡。

南亞科 記憶體 外資

延伸閱讀

台股早盤上漲逾百點 本周聚焦觀察三數據

台股短線可望隨美股起舞

記憶體產業寒冬真相 外資可信？或業者說了算？

Western Digital有意收購全球第二大NAND記憶體廠商鎧俠

相關新聞

台股攻上季線收漲186.59點 三大法人買超239.65億

台股今（30）日開高走高，電子股、金融股、權值股領軍，尾盤往上拉升，站上季線，終場以17,396.52點作收，上漲18...

台股收復季線 法人：將呈現高檔震盪

台北股市今天在電子、金融股領軍大漲帶動下，指數延續上周氣勢，大漲186點，收在最高的1萬7396點，成功收復季線。法人表...

權值股拉尾盤 台股漲186點收17,396點、站上季線

台股今（30）日持續反彈行情，收盤上漲186.59點，以17,396.52點作收，成交量2,694.86億元。權值股中的...

高股息基金現追漲抗跌能力 台股震盪築底布局時機

台股上周強勢反彈，在半導體族群與金融股雙強帶動下，指數收復月線。同時，聯準會釋出偏鴿派訊息，消弭市場疑慮，市場資金仍然寬...

台股9月行情 法人：蘋果新機將助攻電子股重返多頭

台股此波自8月20日低點反彈逾960點持續挑戰季線，這次全球央行年會聯準會整體言論偏溫和，有助於大盤站回上方支撐。法人表...

證交所：外資上周買超台股230億元

台灣證券交易所統計，上周外資在台股集中市場買超230.19億元，其中買超聯電12.45萬張最多，另賣超友達10.83萬張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。