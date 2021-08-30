台股收復季線 法人：將呈現高檔震盪

台北股市今天在電子、金融股領軍大漲帶動下，指數延續上周氣勢，大漲186點，收在最高的1萬7396點，成功收復季線。法人表示，預期短期台股將隨國際股市呈現高檔震盪，然而台灣企業獲利持續上揚，半導體及電子終端需求不減，有助於台股內部多方趨勢不變。

儘管台股今天收紅，但值得注意的是，成交值低於3000億元，來到2694.86億元，是今年3月中以來的最低量，顯示量能持續萎縮。

法人動向方面，三大法人同步買超，自營商買超19億元，投信買超8億元，外資及陸資買超212億元，合計買超239億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，市場傳出晶圓龍頭大廠預計將於第四季起全面調漲價格，其中先進製程、成熟製程分別調漲10%與20％，激勵上周晶圓龍頭大廠股價上揚，由於指標大廠漲價對於晶圓代工類股甚至對電子股都具有重要指標性，且晶圓龍頭大廠製程價格可望走升至2022年，有利市場將焦點重新拉回半導體產業的營運成長性。

另外，葉獻文指出，當沖警示新制上周五上路，有助於市場籌碼面更為穩定、降低市場波動幅度，並有利外資中長期增持台股比重，且聯準會持續唱鴿，有助外資回補台股的動能，由於今年來外資大舉賣超台股，累計賣超金額達5571.79億元，已超越去年全年度賣超5394.7億元的水準，一旦外資回籠，對於台股多頭將具有相當大的挹注作用。

葉獻文認為，雖然QE退場時程仍具不確定性，成為年底前牽動全球投資情緒的變因，預期短期台股將隨國際股市呈現高檔震盪，然而台灣企業獲利持續上揚，半導體及電子終端需求不減，有助於台股內部多方趨勢不變。