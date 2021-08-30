快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

台股攻上季線收漲186.59點 三大法人買超239.65億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（30）日開高走高， 電子股、金融股、權值股領軍，尾盤往上拉升，站上季線，終場以17,396.52點作收，上漲186.59點，成交量2,694.86億元；三大法人買超239.65億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超212.33億元，投信買超8.19億元，自營商買超（合計）19.13億元，其中自營商（自行買賣）買超9.46億元，自營商（避險）買超9.66億元。

台股今日以17,244.62點開高，反彈行情持續，權值股台積電（2330）尾盤急拉衝上605元作收，上漲6元，漲幅1%，聯電（2303）收62.8元，漲幅1.78%，金融股也是領攻要角，加上傳產權值股中鋼（2002）、台塑（1301）四寶等助陣，大盤指數收在今日最高的17,396.52點，漲幅1.08%。

自營商 權值股

延伸閱讀

台股9月行情 法人：蘋果新機將助攻電子股重返多頭

證交所：外資上周買超台股230億元

亞系外資點名買進六檔航運股 台股長榮上榜

台股早盤上漲逾百點 本周聚焦觀察三數據

相關新聞

台股9月行情 法人：蘋果新機將助攻電子股重返多頭

台股此波自8月20日低點反彈逾960點持續挑戰季線，這次全球央行年會聯準會整體言論偏溫和，有助於大盤站回上方支撐。法人表...

證交所：外資上周買超台股230億元

台灣證券交易所統計，上周外資在台股集中市場買超230.19億元，其中買超聯電12.45萬張最多，另賣超友達10.83萬張...

權值股拉尾盤 台股漲186點收17,396點、站上季線

台股今（30）日持續反彈行情，收盤上漲186.59點，以17,396.52點作收，成交量2,694.86億元。權值股中的...

亞系外資點名買進六檔航運股 台股長榮上榜

貨櫃、散裝航運都呈現壅塞，亞系外資看好貨櫃航運業者第3季及之後的獲利可望持續成長，點名買進國內外六檔航運股，長榮（260...

高股息基金現追漲抗跌能力 台股震盪築底布局時機

台股上周強勢反彈，在半導體族群與金融股雙強帶動下，指數收復月線。同時，聯準會釋出偏鴿派訊息，消弭市場疑慮，市場資金仍然寬...

航運缺做夢空間了嗎？網友多空論戰

航運股近期占大盤成交比重從以往最熱時的五成以上，下滑至二成多一點，指標股的貨櫃三雄股價也從高點拉回後陷入整理，網友在PT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。