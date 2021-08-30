台股攻上季線收漲186.59點 三大法人買超239.65億
台股今（30）日開高走高， 電子股、金融股、權值股領軍，尾盤往上拉升，站上季線，終場以17,396.52點作收，上漲186.59點，成交量2,694.86億元；三大法人買超239.65億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超212.33億元，投信買超8.19億元，自營商買超（合計）19.13億元，其中自營商（自行買賣）買超9.46億元，自營商（避險）買超9.66億元。
台股今日以17,244.62點開高，反彈行情持續，權值股台積電（2330）尾盤急拉衝上605元作收，上漲6元，漲幅1%，聯電（2303）收62.8元，漲幅1.78%，金融股也是領攻要角，加上傳產權值股中鋼（2002）、台塑（1301）四寶等助陣，大盤指數收在今日最高的17,396.52點，漲幅1.08%。
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