快訊

中秋將至9月6日有望降級？ 陳時中鬆口「2措施」擬鬆綁

AZ+BNT混打有望？ 陳時中曝：專家認為方向可行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

權值股拉尾盤 台股漲186點收17,396點、站上季線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今（30）日持續反彈行情，收盤上漲186.59點，以17,396.52點作收，成交量2,694.86億元。（本報系資料庫） 楊宗穎
台股今（30）日持續反彈行情，收盤上漲186.59點，以17,396.52點作收，成交量2,694.86億元。（本報系資料庫） 楊宗穎

台股今（30）日持續反彈行情，收盤上漲186.59點，以17,396.52點作收，成交量2,694.86億元。權值股中的中鋼（2002）、台塑（1301）四寶、和泰車（2207）、金控雙雄、台新金（2887）、第一金（2892）、元大金（2885）及豐泰（9910）等尾盤表現勁揚，將指數拉抬站上季線。

今日電子、金融及傳產股同步走揚，玻陶、塑膠、鋼鐵與營建類股表現強勢，航運股先盛後衰；電子股以電子通路及半導體族群較強。今日在台積電（2330）、聯電（2303）表現強勢之外，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）、聯詠（3034）等也走高。

群益投顧表示，電子、金融及傳產權值股穩盤，指數有望突破季線延續反彈走勢，不過，當沖示警新制上路，成交量明顯萎縮，尤其原先熱門中小型股量能和波動變差，留意此種情況持續，容易賺指數賠價差。大盤反彈行情是否延續下檔12日均線16,845點就不宜跌破，不然將重回到向下開口趨勢的空頭慣性。

群益投顧說，由於成交量明顯萎縮，對於短線價差交易並不有利，後續觀察市場對於當沖交易警示新制的適應情況，再來決定操作相對保守或積極。預料接下來幾周投信季底作帳是熱門題材，選股特別關注投信動向，同時配合過去的營收績優股即將公布8月營收的行情，相對會有價差。

當沖 權值股

延伸閱讀

證交所：外資上周買超台股230億元

亞系外資點名買進六檔航運股 台股長榮上榜

富邦期貨：台股量能回歸有望支撐多方走勢

台股收復月線 480檔領先站回季線

相關新聞

台股9月行情 法人：蘋果新機將助攻電子股重返多頭

台股此波自8月20日低點反彈逾960點持續挑戰季線，這次全球央行年會聯準會整體言論偏溫和，有助於大盤站回上方支撐。法人表...

證交所：外資上周買超台股230億元

台灣證券交易所統計，上周外資在台股集中市場買超230.19億元，其中買超聯電12.45萬張最多，另賣超友達10.83萬張...

權值股拉尾盤 台股漲186點收17,396點、站上季線

台股今（30）日持續反彈行情，收盤上漲186.59點，以17,396.52點作收，成交量2,694.86億元。權值股中的...

亞系外資點名買進六檔航運股 台股長榮上榜

貨櫃、散裝航運都呈現壅塞，亞系外資看好貨櫃航運業者第3季及之後的獲利可望持續成長，點名買進國內外六檔航運股，長榮（260...

高股息基金現追漲抗跌能力 台股震盪築底布局時機

台股上周強勢反彈，在半導體族群與金融股雙強帶動下，指數收復月線。同時，聯準會釋出偏鴿派訊息，消弭市場疑慮，市場資金仍然寬...

航運缺做夢空間了嗎？網友多空論戰

航運股近期占大盤成交比重從以往最熱時的五成以上，下滑至二成多一點，指標股的貨櫃三雄股價也從高點拉回後陷入整理，網友在PT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。