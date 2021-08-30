權值股拉尾盤 台股漲186點收17,396點、站上季線

台股今（30）日持續反彈行情，收盤上漲186.59點，以17,396.52點作收，成交量2,694.86億元。權值股中的中鋼（2002）、台塑（1301）四寶、和泰車（2207）、金控雙雄、台新金（2887）、第一金（2892）、元大金（2885）及豐泰（9910）等尾盤表現勁揚，將指數拉抬站上季線。

今日電子、金融及傳產股同步走揚，玻陶、塑膠、鋼鐵與營建類股表現強勢，航運股先盛後衰；電子股以電子通路及半導體族群較強。今日在台積電（2330）、聯電（2303）表現強勢之外，南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）、聯詠（3034）等也走高。

群益投顧表示，電子、金融及傳產權值股穩盤，指數有望突破季線延續反彈走勢，不過，當沖示警新制上路，成交量明顯萎縮，尤其原先熱門中小型股量能和波動變差，留意此種情況持續，容易賺指數賠價差。大盤反彈行情是否延續下檔12日均線16,845點就不宜跌破，不然將重回到向下開口趨勢的空頭慣性。

群益投顧說，由於成交量明顯萎縮，對於短線價差交易並不有利，後續觀察市場對於當沖交易警示新制的適應情況，再來決定操作相對保守或積極。預料接下來幾周投信季底作帳是熱門題材，選股特別關注投信動向，同時配合過去的營收績優股即將公布8月營收的行情，相對會有價差。