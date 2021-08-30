台股9月行情 法人：蘋果新機將助攻電子股重返多頭

台股此波自8月20日低點反彈逾960點持續挑戰季線，這次全球央行年會聯準會整體言論偏溫和，有助於大盤站回上方支撐。法人表示，蘋果iPhone 13新機將在9月中旬登場，有利推升蘋果概念股相關供應鏈的獲利及股價表現，惟大盤正處高檔震盪格局，建議投資人應從「蘋果概念股」占佔比高的台股ETF入手，規避市場大幅波動風險，同時提前卡位蘋果新機新一波拉貨潮。

蘋果iPhone 13發表將如預期在9月中旬登場，對供應鏈的拉貨相對2020年提前，可望帶動供應鏈第3季營運大幅成長。市場普遍看好iPhone 2021年的銷售，在疫情減緩、經濟復甦的前提下，由於競爭對手華為品牌的消退，讓蘋果有機會持續增加其市占率，預期第3季銷售量將翻揚，市場更預估蘋果iPhone在今年的銷售量可達2.14億支，年增幅度上看逾10％。

法人表示，第3季向來是電子業的傳統旺季，但今年受到疫情起伏、美國聯準會上週釋出年底前可能啟動縮減購債(Taper)等消息衝擊，使電子股表現受壓抑，近一個月股價表現偏疲軟，但實際觀察電子權值股營運及獲利皆不乏有好兆頭，像是護國神山台積電（2330）近來因5G、物聯網、車用晶片市場需求暴增，晶片產能供不應求，上周宣布全面調漲代工價格，這不僅有利企業營收，更看出半導體產業景況持續火熱；而鴻海（2317）8月公布的第2季營收較去年同期成長20％，淨利創歷年同期新高。

電子龍頭廠財報及基本面強勁，但近期股價卻未出現相對應的表現，也尚未展現第3季旺季應有的行情？對此，資產管理業者說，這將使得電子股後市落後補漲行情特別值得期待，尤其iPhone 13新機將在9月問世；根據Bloomberg資料，過去2019年9月、2020年9月蘋果依序推出iPhone 11、iPhone 12，其新機發表後3個月，台積電、鴻海、聯發科（2454）等蘋概股皆分別出現約1～3成不等的漲幅，也因此市場預期本次iPhone 13推出後將再次助攻相關族群及大盤表現。

法人表示，投資人若想提前掌握蘋果新機題材，但又擔心電子股漲跌起伏大，不妨透過台股ETF來掌握，如目前台股規模最大的科技型ETF-國泰台灣5G+ ETF(00881)，主要布局半導體、電動車、5G通訊技術產業，且觀察成分股中有高達75％為蘋果概念股，是檯面上少數能將電子產業新趨勢及蘋概股商機都包含在內的ETF，投資人可透過定期定額布局參與長期科技趨勢。