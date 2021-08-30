快訊

美軍最後48小時：阿富汗第三波恐攻的互相傷害？

雄三反艦飛彈進駐台中 海軍迅雷基地成軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證交所：外資上周買超台股230億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
證交所統計，上周外資買超聯電12.45萬張最多，另賣超友達10.83萬張最多。本報資料照片
證交所統計，上周外資買超聯電12.45萬張最多，另賣超友達10.83萬張最多。本報資料照片

台灣證券交易所統計，上周外資在台股集中市場買超230.19億元，其中買超聯電12.45萬張最多，另賣超友達10.83萬張最多。而今年以來外資累計賣超5572.77億元。

證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為4382.1億元，總賣出金額4151.91億元，買超230.19億元；另統計自今年初至8月27日止，外資總買進金額為15兆3245.77億元，總賣出金額15兆8818.54億元，累計賣超5572.77億元。

此外，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆342.48億元，占全體上市股票市值的43.73%，較8月20日的21兆6410.03億元增加1兆3932.45億元。

個股比較方面，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為聯電、玉山金、中信金；賣超最多的前三名為友達、台企銀、群創。

外資 聯電

延伸閱讀

富邦期貨：台股量能回歸有望支撐多方走勢

台股收復月線 480檔領先站回季線

法人：Fed助攻台股反彈行情 點出本周三大優勢

台股短線可望隨美股起舞

相關新聞

台股早盤上漲逾百點 本周聚焦觀察三數據

美國聯準會主席鮑爾上周發表偏鴿言論，帶動美歐股市收紅，台北股市早盤開高震盪走升，在晶圓雙雄和航運股點火下，盤中最高上漲1...

證交所：外資上周買超台股230億元

台灣證券交易所統計，上周外資在台股集中市場買超230.19億元，其中買超聯電12.45萬張最多，另賣超友達10.83萬張...

台積電602元開盤、再攻上600元關卡 市值15.61兆

Fed上周釋出偏鴿態度，多家外資點名看好權值股，首選之一就是台積電（2330），今（30）日早盤再度站上600元，以60...

美股走高 台股早盤一度漲逾百點

上周五美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，標普500與那斯達克收盤再次創下歷史新高，帶動台股今（30）開盤上漲34點，開...

亞系外資點名買進六檔航運股 台股長榮上榜

貨櫃、散裝航運都呈現壅塞，亞系外資看好貨櫃航運業者第3季及之後的獲利可望持續成長，點名買進國內外六檔航運股，長榮（260...

航運缺做夢空間了嗎？網友多空論戰

航運股近期占大盤成交比重從以往最熱時的五成以上，下滑至二成多一點，指標股的貨櫃三雄股價也從高點拉回後陷入整理，網友在PT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。