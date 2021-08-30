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證交所：外資上周買超台股230億元
台灣證券交易所統計，上周外資在台股集中市場買超230.19億元，其中買超聯電12.45萬張最多，另賣超友達10.83萬張最多。而今年以來外資累計賣超5572.77億元。
證交所指出，上周外資在集中市場總買進金額為4382.1億元，總賣出金額4151.91億元，買超230.19億元；另統計自今年初至8月27日止，外資總買進金額為15兆3245.77億元，總賣出金額15兆8818.54億元，累計賣超5572.77億元。
此外，外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆342.48億元，占全體上市股票市值的43.73%，較8月20日的21兆6410.03億元增加1兆3932.45億元。
個股比較方面，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為聯電、玉山金、中信金；賣超最多的前三名為友達、台企銀、群創。
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