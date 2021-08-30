亞系外資點名買進六檔航運股 台股長榮上榜

貨櫃、散裝航運都呈現壅塞，亞系外資看好貨櫃航運業者第3季及之後的獲利可望持續成長，點名買進國內外六檔航運股，長榮（2603）也列名其中，目標價上看185元。

亞系外資表示，烟花颱風進一步加重港口壅塞的情況，由於COVID-19疫情再起，且面臨季節性高峰需求，貨櫃海運及散裝的供需都很吃緊，港口壅塞支撐運費持續上漲，預估不僅第3季獲利持續成長，第4季到明年獲利都具有潛在上漲空間。

亞系外資點名看好馬士基、長榮、中遠海控、東方海外、海豐國際、太平洋航運等六檔航運股，給予買進評等，其中台股進榜的長榮目標價上看185元。

貨櫃三雄今（30）日同步開高，長榮以142.5元開高，一度拉升至143.5元，盤中漲幅0.7%，陽明（2609）盤中漲幅0.36%，萬海（2615）盤中漲幅1.78%。