快訊

九一開學倒數…北市估1成生想請防疫假 家長觀望中

桃園閒置飛彈基地成「生存戰場」 40多人潛入被逮已非首次

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股早盤上漲逾百點 本周聚焦觀察三數據

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
美國聯準會主席鮑爾上周發表偏鴿言論，帶動美歐股市收紅，台北股市早盤開高震盪走升，在晶圓雙雄和航運股點火下，盤中最高上漲125點，來到1萬7334點。（示意圖／本報系資料庫）
美國聯準會主席鮑爾上周發表偏鴿言論，帶動美歐股市收紅，台北股市早盤開高震盪走升，在晶圓雙雄和航運股點火下，盤中最高上漲125點，來到1萬7334點。（示意圖／本報系資料庫）

美國聯準會主席鮑爾上周發表偏鴿言論，帶動美歐股市收紅，台北股市早盤開高震盪走升，在晶圓雙雄和航運股點火下，盤中最高上漲125點，來到1萬7334點。法人表示，台股指數本周在季線1萬7375點面臨壓力，除了內資動向，美、中製造業PMI及非農就業數據也將影響台股走勢。

全球央行年會上周落幕，鮑爾暗示可能在今年內縮減購債規模，但表示經濟仍有不足，將持續評估經濟數據與市場風險，由於演說符合預期，美歐股市在演說後普遍上揚，美元走弱，原物料普遍上揚。台股開盤跳空大漲，指數在上漲百點附近游走。

永豐投顧指出，台股本周在QE訊息暫告一段落後，市場轉聚焦9月1日美國公布的8月製造業PMI、中國財新採購經理人指數以及9月3日美國公布非農就業數據。在製造業PMI部分，美國製造業PMI在3月達到高點64.7後，逐月下滑，上月為59.5，數據仍在高檔，但趨勢已屬下滑，比較重要的是中國財新製造業數據7月已下滑至50.3榮枯界線邊緣，若再下跌，則將引發市場疑慮。美國非農就業數據部分，上月新增94.3萬人，失業率則由6月5.9％降至5.4％，若就業情況樂觀，失業率持續改善，則無QE的必要性了。

至於台股自23日反彈以來，量能並未隨之放大，顯示追價意願不強，且大量套牢區為7月的1萬7100點～1萬8034頭部區域，因此股價再往上將遇層層賣壓，預估指數在季線17375處壓力仍大，強弱族群表現分歧，建議以晶圓代工、高速傳輸IC設計及近期投信進駐的大型金融股為標的。

美國聯準會 台股指數 製造業

延伸閱讀

富邦期貨：台股量能回歸有望支撐多方走勢

今天開盤前 五件國際事不可不知

專家看本周指標／美通膨未見減緩跡象

桑默斯：鮑爾的通膨描述太「平和」 可能誤判情勢

相關新聞

台股早盤上漲逾百點 本周聚焦觀察三數據

美國聯準會主席鮑爾上周發表偏鴿言論，帶動美歐股市收紅，台北股市早盤開高震盪走升，在晶圓雙雄和航運股點火下，盤中最高上漲1...

台積電602元開盤、再攻上600元關卡 市值15.61兆

Fed上周釋出偏鴿態度，多家外資點名看好權值股，首選之一就是台積電（2330），今（30）日早盤再度站上600元，以60...

美股走高 台股早盤一度漲逾百點

上周五美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，標普500與那斯達克收盤再次創下歷史新高，帶動台股今（30）開盤上漲34點，開...

富邦期貨：台股量能回歸有望支撐多方走勢

Fed主席鮑爾於全球央行年會演說，表示通膨已達成進一步實質進展的考驗，充分就業方面也見到明確的進展，於今年底前開始縮減購...

美股再創新高 分析師：台股挑戰季線

美國聯邦準備理事會（Fed）釋出不急於因應暫時性通膨壓力而調高基準放貸利率的訊息，帶動美股再度強力大漲，分析師表示，台股...

台股收復月線 480檔領先站回季線

台股加權指數上周一舉收復月線，本周將伺機挑戰季線關卡，台積電、聯電、台光電、富邦金、國泰金等超過480檔、合計占比高達四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。