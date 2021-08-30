台股早盤上漲逾百點 本周聚焦觀察三數據

美國聯準會主席鮑爾上周發表偏鴿言論，帶動美歐股市收紅，台北股市早盤開高震盪走升，在晶圓雙雄和航運股點火下，盤中最高上漲125點，來到1萬7334點。法人表示，台股指數本周在季線1萬7375點面臨壓力，除了內資動向，美、中製造業PMI及非農就業數據也將影響台股走勢。

全球央行年會上周落幕，鮑爾暗示可能在今年內縮減購債規模，但表示經濟仍有不足，將持續評估經濟數據與市場風險，由於演說符合預期，美歐股市在演說後普遍上揚，美元走弱，原物料普遍上揚。台股開盤跳空大漲，指數在上漲百點附近游走。

永豐投顧指出，台股本周在QE訊息暫告一段落後，市場轉聚焦9月1日美國公布的8月製造業PMI、中國財新採購經理人指數以及9月3日美國公布非農就業數據。在製造業PMI部分，美國製造業PMI在3月達到高點64.7後，逐月下滑，上月為59.5，數據仍在高檔，但趨勢已屬下滑，比較重要的是中國財新製造業數據7月已下滑至50.3榮枯界線邊緣，若再下跌，則將引發市場疑慮。美國非農就業數據部分，上月新增94.3萬人，失業率則由6月5.9％降至5.4％，若就業情況樂觀，失業率持續改善，則無QE的必要性了。

至於台股自23日反彈以來，量能並未隨之放大，顯示追價意願不強，且大量套牢區為7月的1萬7100點～1萬8034頭部區域，因此股價再往上將遇層層賣壓，預估指數在季線17375處壓力仍大，強弱族群表現分歧，建議以晶圓代工、高速傳輸IC設計及近期投信進駐的大型金融股為標的。