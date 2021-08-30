台積電602元開盤、再攻上600元關卡 市值15.61兆

Fed上周釋出偏鴿態度，多家外資點名看好權值股，首選之一就是台積電（2330），今（30）日早盤再度站上600元，以602元開出，上漲3元，市值回升至15兆6,101億元。

聯準會主席鮑爾上周央行傑克森洞年會演講時表示Fed官員預料今年會開始縮減每月購債1,200億美元的規模，但也強調縮減購債並不表示Fed將自動走向升息。雖然美國寬鬆貨幣政策邁出轉向的第一步，但市場則是以偏鴿派來解讀Fed的態度，激勵美股上周五齊漲。

台積電傳出全面調漲晶圓代工消息，再加上Fed鴿派態度，多家外資點名看好IC設計、晶圓代工、漲價概念股和車電／電動車等高成長科技股，包括台積電等都是布局首選。

台積電今日以602元開出，上漲3元，雖一度下滑至平盤599元，但盤中力守600元關卡的企圖強烈。