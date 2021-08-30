美股走高 台股早盤一度漲逾百點

上周五美股開高走高，四大指數收盤全數上漲，標普500與那斯達克收盤再次創下歷史新高，帶動台股今（30）開盤上漲34點，開在17,244點；早盤在晶圓代工雙雄、貨櫃三雄領軍上漲下，大盤一度漲百點。

在美股方面，受惠核心PCE物價指數YOY未再走高，且聯準會主席於全球央行年會的演講沒有意外內容，並重申QE退場不影響利率決策，使政策的不確定性短線降低，提振投資人風險偏好上升，帶動能源、大宗商品及股市全面走高，四大指數於盤中穩步走揚。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲242.70點，或0.68%，收在35,455.80點；標普500指數上漲39.37點，或0.88%，收在4,509.37點；Nasdaq指數上漲183.69點，或1.22%，收在15,129.50點；費半指數上漲66.06點，或1.96%，收在3,436.45點。

統一投顧認為，國際股市走揚加上台積電（2330）漲價利多，帶動上周台股跌深反彈，重新回到萬七之上。不過， 考量台股中期技術線型已轉為空頭排列，月線及季線持續下行趨勢，且目前指數上檔面臨季線及頸線壓力區附近，加上科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動，而周二盤後MSCI季度調整生效， 預期指數短線漲幅空間有限，建議保守應對，選股以高殖利率概念股為主。