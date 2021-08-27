快訊

想選BNT卻擔心要重新排隊？ 莊人祥教這樣選排序不影響

美國房地產夯 複委託投資ETF輕鬆參與盛事

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

美國房地產表現強勁，美國全國房地產經紀人協會統計，今年第2季住宅價格較去年同期飆

漲23%、創最高季漲幅，房價再刷新高點，永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，美國房市

期展望可以從供給、需求、環境等三個面向進行分析，供給緊張的情況短期尚不易緩解、剛

性購屋需求支撐、加上利率仍處於低點，一般投資人透過複委託投資美股房地產相關ETF，

就可以參與美國房地產萬馬奔騰的行情，成為美國房產包租公。

疫情以來美國房地產成為少數強勁持續大漲的市場，過去這一年幾乎是美國房市景氣十幾年

來最暢旺的一年，甚至讓美國民眾懷疑房市是否出現泡沫化，熱門搜尋顯示「房市何時要崩

」的搜尋次數暴增。

陳泓睿指出，美國房市的趨勢以及長期展望可以從供給、需求、環境等三個面向進行觀察；

供給面方面，受疫情封城的影響，房屋建造工程大幅落後，導致美國成屋庫存嚴重短缺，7

月獲得建設許可但尚未開工的房屋數量為有記錄以來的第三高，顯示供給緊張的情況短期不

易緩解。

需求面來看，遠距辦公造成美國民眾的居住習慣出現重大轉變，相較於過往傾向往蛋黃區搬

遷，現在美國郊區房屋的市場更加熱絡，而數百萬名千禧世代的年輕人步入30歲，成為房屋

首購族，剛性需求預期將成為未來房市買方的重要支撐。

此外、低利率環境有助房市看俏，目前房貸利率仍處於歷史低點，為美國民眾購屋增添誘因

；即便近來市場開始擔憂Fed將因通膨過高而啟動升息，但根據最新利率點陣圖來看，最快

也要等到2023年才會看到升息。

針對美國火熱房市是否將導致下一個次貸風暴的疑慮，陳泓睿分析這一次的情況與2008年不

盡相同，美國目前對於各類衍生性金融商品的監管更為嚴格，金融機構的體質更加健全，加

上本輪美國高信用評級的民眾申請房貸比例最高，意味著金融機構的倒帳風險較低。

國內一般投資者想要參與美國房地產萬馬奔騰的行情，透過複委託ETF工具，就能輕鬆參與

美國房市盛事、成為美國房產包租公，有關房地產及REITs ETF產品豐富且在規模及交易量

都名列前茅。

房市 房地產

延伸閱讀

法學者：無視台美合作 中國以阿富汗測防衛決心

蘋果讓步 開發者可提供iOS以外購買選項

拜登又搞砸了？待撤離者名冊交神學士 挨轟「殺人清單」

A片演員的性犯罪風暴：美國AV帝王Ron Jeremy啟示錄

相關新聞

台股漲142點收17,209點 本周強勢反彈867點

台股今(27)日收盤上漲142.97點，收盤指數17,209.93點，成交量3,148.68億元。本周台股出現強勢反彈，...

散戶嚇壞！投資股市時機信心大跌9.5點 8月CCI回降

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布「8月消費者信心指數（CCI）」，調查總指數75.43點，與上月相較下降1....

散戶自救手冊 套牢怎麼解？空手該不該撿？

台股近期遭逢內憂外患夾擊，大盤指數由歷史最高點18034點，一口氣回檔了1786點，下跌過程中甚至出現罕見的K線9連黑走勢，中長期均線接連守不住，成交量也由高峰時單日7828億元天量，萎縮到大約僅剩3分之1，異常弱勢的背後是否藏有重大危機？

台股本周漲867點 一舉收復半年線、月線、萬七大關

台股本周跌深反彈，今（27）日收17,209.93點，本周大漲867.99點，周漲幅5.31%，一舉收復半年線與月線，且...

當沖警示新制上路 貨櫃三雄齊開低

當沖警示新制今（27）日上路，法人認為，對當沖客來說，恐將因流動性變差，量能出現萎縮；貨櫃三雄早盤齊開低，盤中跌幅逾1%...

台股開盤下跌5點 台積電上漲2元

台股今(27)日開盤下跌5.86點，開盤指數17,061.1點。台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價596元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。