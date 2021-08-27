美國房地產夯 複委託投資ETF輕鬆參與盛事

美國房地產表現強勁，美國全國房地產經紀人協會統計，今年第2季住宅價格較去年同期飆

漲23%、創最高季漲幅，房價再刷新高點，永豐金證券策略分析師陳泓睿指出，美國房市長

期展望可以從供給、需求、環境等三個面向進行分析，供給緊張的情況短期尚不易緩解、剛

性購屋需求支撐、加上利率仍處於低點，一般投資人透過複委託投資美股房地產相關ETF，

就可以參與美國房地產萬馬奔騰的行情，成為美國房產包租公。

疫情以來美國房地產成為少數強勁持續大漲的市場，過去這一年幾乎是美國房市景氣十幾年

來最暢旺的一年，甚至讓美國民眾懷疑房市是否出現泡沫化，熱門搜尋顯示「房市何時要崩

」的搜尋次數暴增。

陳泓睿指出，美國房市的趨勢以及長期展望可以從供給、需求、環境等三個面向進行觀察；

供給面方面，受疫情封城的影響，房屋建造工程大幅落後，導致美國成屋庫存嚴重短缺，7

月獲得建設許可但尚未開工的房屋數量為有記錄以來的第三高，顯示供給緊張的情況短期不

易緩解。

需求面來看，遠距辦公造成美國民眾的居住習慣出現重大轉變，相較於過往傾向往蛋黃區搬

遷，現在美國郊區房屋的市場更加熱絡，而數百萬名千禧世代的年輕人步入30歲，成為房屋

首購族，剛性需求預期將成為未來房市買方的重要支撐。

此外、低利率環境有助房市看俏，目前房貸利率仍處於歷史低點，為美國民眾購屋增添誘因

；即便近來市場開始擔憂Fed將因通膨過高而啟動升息，但根據最新利率點陣圖來看，最快

也要等到2023年才會看到升息。

針對美國火熱房市是否將導致下一個次貸風暴的疑慮，陳泓睿分析這一次的情況與2008年不

盡相同，美國目前對於各類衍生性金融商品的監管更為嚴格，金融機構的體質更加健全，加

上本輪美國高信用評級的民眾申請房貸比例最高，意味著金融機構的倒帳風險較低。

國內一般投資者想要參與美國房地產萬馬奔騰的行情，透過複委託ETF工具，就能輕鬆參與

美國房市盛事、成為美國房產包租公，有關房地產及REITs ETF產品豐富且在規模及交易量

都名列前茅。