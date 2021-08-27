台股本周漲867點 一舉收復半年線、月線、萬七大關

台股本周跌深反彈，今（27）日收17,209.93點，本周大漲867.99點，周漲幅5.31%，一舉收復半年線與月線，且重返萬七大關，法人認為，下周有望挑戰季線17,363.56點。

統計本周三大法人全數回補台股，外資買超230.27億元，自營商買超93.9億元，投信買超35.99億元，三大法人合計買超台股360.16億元，也是睽違13周以來再度出現三大法人同步站在買方。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，當沖警示新制正式上路，不過台股已提前反應，目前市場也漸漸回歸常軌，惟須持續觀察新制上路後對法人資金動向的影響，由於流動性是法人布局的重要考量之一，若單一個股因為當沖導致股價大幅波動而出現分盤交易，會降低法人持股意願，因此預期未來要再出現如上半年的鋼鐵王、航海王等行情較為不易，中長線來看有助於市場籌碼面更為穩定，並有利外資中長期增持台股比重。

葉獻文認為，除籌碼面轉趨有利之外，台股下半年的多方趨勢未變，特別是市場對於全球下半年展望看升，即使部分國家受到變種病毒疫情再度上升影響，但美歐等成熟國家整體消費與生產需求並未下滑，只是自第3季遞延至第4季發酵，顯見因為疫情所造成的市場拉回都是好買點，在遞延效應、企業獲利續揚、年增率持續上修提振之下，台股9月多頭仍有表現空間可期。

葉獻文分析，晶圓龍頭大廠宣布調漲晶圓代工價格，對於晶圓代工指標股甚至是電子股都具有重要指標性，反映出市場再度看好晶圓代工指標股未來走勢，且晶圓龍頭大廠製程價格可望走升至2022年，有利市場將焦點重新拉回半導體產業的營運成長性，同時，二線晶圓廠重獲市場資金青睞，加上晶圓代工供應鏈也傳出第4季將出現漲價潮，成熟製程報價在第4季持續上揚，顯示全速升溫的終端需求量能不減，都有助於資金持續回流電子類股。

葉獻文認為，歐美國家將邁向全體免疫全面解封，且為了解決全球疫苗失衡短缺，美國預計在一年內將提供5億劑疫苗給疫苗短缺國家，有利於帶動全球經濟同步復甦，也讓IMF預期未來兩年全球經濟將加速擴張，全球今年GDP成長有望達6%，明年也能維持4.9%的好表現，主計處預估台灣今年GDP成長率更是有機會來到5.9%，明年也能維持3.7%的經濟成長率。