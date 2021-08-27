外資買超182億 買超這十檔最多

台股今（27）日收復月線，以17,209.93點作收，三大法人僅投信賣超，終止連八買，外資則是買超182.33億元，外資單日買超聯電（2303）39,846 張，居外資買超個股冠軍，其次是買超新光金（2888）及國泰金（2882）；另外，擔綱多頭領軍指標的台積電（2330），外資買超也買超10,735張，連四買。

台股今日是由台積電扮演多頭先鋒，金融股則是由富邦金（2881）、國泰金領軍，推升大盤指數一度衝達17,229.89點，終場收在17,209.93點，本周指數上漲867.99點，漲幅5.31%；統計三大法人合計買超225.97億元，外資買超182.33億元，投信則是賣超10.39億元，自營商買超（合計）54.03億元。

外資今日買超前十大個股依序是聯電、新光金、國泰金、中鋼（2002）、台新金（2887）、華南金（2880）、中信金（2891）、玉山金（2884）、中石化（1314）、華航（2610）等，金融股占6檔，傳產股則有3檔，電子股僅1檔。

台積電今日再挑戰600元，終場收在599元，上漲5元，外資買超10,735張，連四買，投信買超276張，自營商買超2,734張，合計三大法人買超13,745張。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，台股量縮，追價力道不強，統計從本波低反彈至盤中高中，合計上漲981點，下周上半周若逢高，可先獲利賣出，影響大盤後續表現的主要觀察重點包括全球央行年會，美國Fed主席鮑爾的談話內容，下周KY公司的財報、8月31日盤後將生效的MSCI權重調整等。

他認為，台股下周在獲利了結的賣壓下，恐將拉回整理，預期指數將呈現區間整理，看好半導體、封測等族群，至於航運股及鋼鐵股則等拉回再找進場點。

台新投顧副總黃文清認為，台股本波反彈的幅度大、速度也很快，在站上月線後，多頭有機會，包括全球央行年會、9月景氣表現等將影響後續的表現，預期可能在月線、季線間震盪整理，看好的布局族群包括金融股、半導體、台積電及相關概念股、傳產可留意自行車、電動車、工具機等。