台股漲142點收17,209點 本周強勢反彈867點

台股今(27)日收盤上漲142.97點，收盤指數17,209.93點，成交量3,148.68億元。本周台股出現強勢反彈，今日更在權值股拉抬下，更將周K拉出長紅棒，全周上漲867.99點。

今日台股開出小低盤後，台積電（2330）扮演多頭先鋒，再度領帶大盤指數翻紅且上揚超過百點，電子股成交占大盤比重超過五成，成交量大且上揚的多頭族群包括：聯電（2303）、智原（3035）、景碩（3189）、南電（8046）、光罩（2338）、欣興（3037）、群創（3481）、友達（2409）、晶宏（3141）、國巨（2327）及元太（8069）等股。

金融股盤中也由金控雙雄的富邦金（2881）與國泰金（2882）領軍上攻，盤中類股指數超過1.65%；傳產股則以玻陶、橡膠及汽車類股表現較強，航運股則在平盤附近遊走。

今日台灣 50成分股表現較為強勢，也讓指數盤中上漲超過百點，包括：台泥（1101）、台塑（1301）四寶、遠東新（1402）、中鋼（2002）、和泰車（2207）及中租-KY（5871），搭配金融股及半導體族群強勢。

第一金投顧表示，台股下跌兩周後，反彈超過600點，進入上檔套牢壓力區，目前不宜追高，可以等待拉回後再進場。站上月線後，股價將有整理壓力，隨著台積電宣布漲價，資金將回到台積電與台積電相關的設備股，以及中大型權指股；盤面將由主流族群先上漲，隨即開始輪漲，短線拉回可以伺機進場。

第一金投顧說，第4季行情強弱將更為明顯，未來市場資金將以績優個股為主，由於去年下半年基期較高，因此，優先選擇第3季、第4季會成長，以及明年將比今年成長的產業。目前鋼鐵、航運短線套牢籌碼眾多，需要時間整理，反彈須站在賣方。投資人審慎檢視手上持股基本面數據及未來展望，執行汰弱留強，布局第3季仍會向上的個股，績優股整理中將是買點，選股由業績成長強勁、且法人站在買方績優個股優先，目前半導體、半導體設備、蘋概股、快沖 IC、MCU、電子標籤、車用半導體等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，偏多操作須控制好資金水位與風險。