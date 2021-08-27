快訊

雲林幼兒園老師載3國中生失控翻車 2傷2人摔車當場亡

服務業被疫情打趴 家長掙扎該不該引導孩子轉向製造業？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散戶嚇壞！投資股市時機信心大跌9.5點 8月CCI回降

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布「8月消費者信心指數（CCI）」，調查總指數75.43點，與上月相較下降1.49點。六項分項指標，兩項指標上升、四項指標下降。其中，隨著疫情趨緩，國內經濟景氣及購買耐久財都上升，但包括物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機則都下降，其中下降最多的是投資股市時機，較上月大跌9.5點，並來到三個月新低點，成為8月CCI微降主因。

5月中旬本土疫情爆發，6月因為正值疫情最嚴重期間，因此6月消費者信心指數（CCI）跌到70.48點，為11個月以來最低，7月隨著確診案例減少，以及開始討論微解封和三級警戒降級，使得消費者信心指數大幅上升6.44點，且六項指標全數上升。但，8月則是再度微降1.49點。

8月CCI調查六項分項指標中，兩項指標上升（國內經濟景氣、購買耐久財），四項指標下降（物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機）。

上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為114.05點，較上個月上升2.85點，並較去年同期大幅上升5.15點。

上升幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果89.5點，與上個月調查結果相較上升0.4點。

關於下降的四項指標，本次調查下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為46.8點，較上個月調查結果大幅下降9.5點，可能是股市在8月出現大幅回檔所致。整體來看，台股8月表現疲弱，一度連九跌、量能創五個月新低，嚇壞散戶

下降幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果90.35點，較上月下降1.25點。下降幅度第三的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果69.45點，較上月下降1.2點。下降幅度最少的是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果42.45點，較上個月調查結果下降0.2點。

此外，值得注意的是，從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀指標。顯見疫情變化對全球經濟可能產生衝擊，下半年仍有隱憂。

「8月消費者信心指數」調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為110年8月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2903位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布「8月消費者信心指數（CCI）」，調查總指數75.43點，與上月相較下降1.49點。 圖／中央大學台灣經濟發展研究中心提供
中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布「8月消費者信心指數（CCI）」，調查總指數75.43點，與上月相較下降1.49點。 圖／中央大學台灣經濟發展研究中心提供
8月消費信心指數下降，投資股市時機跌幅最大。 圖／中央大學台灣經濟發展研究中心提供
8月消費信心指數下降，投資股市時機跌幅最大。 圖／中央大學台灣經濟發展研究中心提供

散戶

延伸閱讀

8月消費信心指數下降 投資股市時機跌幅最大

光罩投資好眼光 8月來大買中鋼構1.3萬張帳上獲利豐厚

彭博：台灣8月防疫韌性全球排第41 退步一名

台南酒吧解封復業？ 業者澄清是餐飲業且無女陪侍

相關新聞

散戶嚇壞！投資股市時機信心大跌9.5點 8月CCI回降

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布「8月消費者信心指數（CCI）」，調查總指數75.43點，與上月相較下降1....

散戶自救手冊 套牢怎麼解？空手該不該撿？

台股近期遭逢內憂外患夾擊，大盤指數由歷史最高點18034點，一口氣回檔了1786點，下跌過程中甚至出現罕見的K線9連黑走勢，中長期均線接連守不住，成交量也由高峰時單日7828億元天量，萎縮到大約僅剩3分之1，異常弱勢的背後是否藏有重大危機？

當沖警示新制上路 貨櫃三雄齊開低

當沖警示新制今（27）日上路，法人認為，對當沖客來說，恐將因流動性變差，量能出現萎縮；貨櫃三雄早盤齊開低，盤中跌幅逾1%...

台股開盤下跌5點 台積電上漲2元

台股今(27)日開盤下跌5.86點，開盤指數17,061.1點。台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價596元。

雙面兼優股 多方指標

台股月線關卡得而復失，昨（26）日指數開高走低，早盤一度漲逾150點，來到17,201點，不過午盤過後在短線急漲下，獲利...

公股進場 投信連八買

晶圓雙雄領先開高，加上鋼鐵助攻，台股昨（26）日早盤跳空站上月線，惟獲利了結賣壓浮現，加上大摩下調台股明年中的目標為萬六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。