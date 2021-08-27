散戶嚇壞！投資股市時機信心大跌9.5點 8月CCI回降

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布「8月消費者信心指數（CCI）」，調查總指數75.43點，與上月相較下降1.49點。六項分項指標，兩項指標上升、四項指標下降。其中，隨著疫情趨緩，國內經濟景氣及購買耐久財都上升，但包括物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機則都下降，其中下降最多的是投資股市時機，較上月大跌9.5點，並來到三個月新低點，成為8月CCI微降主因。

5月中旬本土疫情爆發，6月因為正值疫情最嚴重期間，因此6月消費者信心指數（CCI）跌到70.48點，為11個月以來最低，7月隨著確診案例減少，以及開始討論微解封和三級警戒降級，使得消費者信心指數大幅上升6.44點，且六項指標全數上升。但，8月則是再度微降1.49點。

8月CCI調查六項分項指標中，兩項指標上升（國內經濟景氣、購買耐久財），四項指標下降（物價水準、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機）。

上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為114.05點，較上個月上升2.85點，並較去年同期大幅上升5.15點。

上升幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果89.5點，與上個月調查結果相較上升0.4點。

關於下降的四項指標，本次調查下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為46.8點，較上個月調查結果大幅下降9.5點，可能是股市在8月出現大幅回檔所致。整體來看，台股8月表現疲弱，一度連九跌、量能創五個月新低，嚇壞散戶。

下降幅度第二的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果90.35點，較上月下降1.25點。下降幅度第三的指標是「未來半年國內就業機會」，調查結果69.45點，較上月下降1.2點。下降幅度最少的是「未來半年國內物價水準」，本次調查結果42.45點，較上個月調查結果下降0.2點。

此外，值得注意的是，從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀指標。顯見疫情變化對全球經濟可能產生衝擊，下半年仍有隱憂。