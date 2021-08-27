五倍券即將上路 3C通路燦坤早盤股價創新高

五倍券即將上路， 3C通路燦坤（2430）預期將帶動筆電、電腦、螢幕等周邊銷售提升，另疫情趨緩，但防疫需求仍不減，預計洗衣機、清淨機等健康訴求用品亦將持續有銷售成長，帶動燦坤早盤股價創新高，一度上漲1.15元，來到40元大關。

3C通路龍頭燦坤指出，2021年為燦坤「超越」年，以拓展門市、多元發展、創新店格等為目標，並持續帶來貼心服務與提升購物環境。今年初在台中首創Surpass超越店，開創精品3C的時代；第二間Surpass選中在竹北，看好竹科消費力，提供消費者頂級尊享的購物體驗，預期業績效益可期。

燦坤上半年營收112.59億元，年增22.7%，是近年來同期新高。稅後純益3.36億元，亦同步獲利創下近十年新高，每股純益(EPS) 2.02元。