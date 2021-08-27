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當沖警示新制上路 貨櫃三雄齊開低

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
貨櫃三雄早盤齊開低，盤中跌幅逾1%，航運股占大盤成交比重約23%，類股跌幅1.7%。（路透）
貨櫃三雄早盤齊開低，盤中跌幅逾1%，航運股占大盤成交比重約23%，類股跌幅1.7%。（路透）

當沖警示新制今（27）日上路，法人認為，對當沖客來說，恐將因流動性變差，量能出現萎縮；貨櫃三雄早盤齊開低，盤中跌幅逾1%，航運股占大盤成交比重約23%，類股跌幅1.7%。

台股近來因當沖盛行，證交所祭出新制度，未來只要符合近六日及單日當沖比逾60%個股，將納入公布注意交易警示機制，如果先前已被列入處置股名單，處置期間將延長至12日。

法人認為，當沖警示新制實施，對中長期或波段操作的投資人沒有影響，但對當沖客來說，恐有量能出現萎縮的情況出現；但對當沖客熱愛的股票來說，可以有較穩定的資金，不見得是壞事。

貨櫃三雄今日開低，長榮以140.5元開出，下跌2元，一度下滑至139元，盤中跌幅1.05%；陽明以137元開出，下跌3元，一度下滑至135.5元，盤中跌幅 1.78%；萬海以255元開出，下跌3元，一度下滑至249元，盤中跌幅1.93%。

當沖 台股

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