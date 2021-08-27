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台股開盤下跌5點 台積電上漲2元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今(27)日開盤下跌5.86點，開盤指數17,061.1點。台積電（2330）開盤上漲2元，開盤價596元。

群益投顧表示，大盤指數技術面處在3日、12日線之上，但初見受阻於下彎月線，但12日線則開始止跌走平；目前短期均線結構屬中性稍偏多態勢，今日將因等待聯準會主席全球央行年會演說，呈現較為觀望膠著態勢。

群益投顧說，隨著指數反彈進入較大的均線(月、季線)反壓，(中)大型股大致上短期強勢者賣壓轉增、上檔空間漸受壓縮，弱勢者則仍疲弱；相關結構下，短期可能以不占指數的題材族群，如生技股、政策作多的內需消費股等，操作空間相對較大。

周四(26日)美股四大指數呈現下跌，跌幅介於0.06%至0.64%，那斯達克指數表現最為弱勢，台積電ADR上漲0.91%，聯電（2303）ADR下跌1.33%。

台積電 群益 生技股

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