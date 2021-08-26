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台指期夜盤小跌 法人：台股短線震盪偏多看待不變

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
台指期夜盤震盪，於平盤附近徘徊，法人指出，目前在台股逐漸由電子領軍下，短線震盪偏多看待不變。 聯合報系資料照
台指期夜盤震盪，於平盤附近徘徊，法人指出，目前在台股逐漸由電子領軍下，短線震盪偏多看待不變。 聯合報系資料照

台指期夜盤震盪，於平盤附近徘徊，法人指出，目前在台股逐漸由電子領軍下，短線震盪偏多看待不變。

外資在台指期淨空單減少1,088口至19,929口，而台指選擇權淨空單則減少2,311口至20,610口。

自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉量（OI）大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空互不相讓。

法人指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選中性不變，整體籌碼面中性格局。技術面台股持續挑戰7/28 頸線壓力位置，目前在萬七以下買盤積極下，短線台股的拉回仍可偏多操作。

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