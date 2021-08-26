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外資賣超台股159.11億 華航遭賣20,472張最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
外資今（26）日賣超台股159.11億元，統計外資賣超前十大個股，華航（2610）遭外資單日賣超20,472張，居外資賣超冠軍。 本報系資料庫
外資今（26）日賣超台股159.11億元，統計外資賣超前十大個股，華航（2610）遭外資單日賣超20,472張，居外資賣超冠軍。 本報系資料庫

台股今（26）日以17,066.96點作收，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超159.11億元，統計外資賣超前十大個股，華航（2610）遭外資單日賣超20,472張，居外資賣超冠軍，另外，貨櫃三雄長榮（2603）、 陽明（2609）、萬海（2615）也齊遭外資賣超。

台股今日以17,177.39點，一度拉升至17,201.42點，盤面上晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）領軍，鋼鐵股表現亮眼，終場以17,066.96點作收，三大法人合計賣超161.31億元，其中外資賣超159.11億元，投信買超7.77億元，自營商賣超（合計）9.97億元。

統計外資今日賣超前十大依序是華航、臺企銀（2834）、東森（2614）、元大滬深300正2（00637L） 、友達（2409）、宏碁（2353）、萬海、大成鋼（2027）、長榮、華邦電（2344）等；貨櫃三雄同步遭外資賣超，其中賣超萬海8,534張，賣超長榮8,120張，陽明也遭外資賣超5,929張。

外資今日買超前十大個股則依序是期街口布蘭特正2（00715L）、聯電、群創（3481）、定穎（6251）、第一金（2892）、榮成（1909）、玉山金（2884）、國泰金（2882）、中信金（2891）、華南金（2880）等。

外資 萬海 台股 華航

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