聽新聞
test
0:00 / 0:00
外資賣超台股159.11億 華航遭賣20,472張最多
台股今（26）日以17,066.96點作收，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超159.11億元，統計外資賣超前十大個股，華航（2610）遭外資單日賣超20,472張，居外資賣超冠軍，另外，貨櫃三雄長榮（2603）、 陽明（2609）、萬海（2615）也齊遭外資賣超。
台股今日以17,177.39點，一度拉升至17,201.42點，盤面上晶圓代工雙雄台積電（2330）、聯電（2303）領軍，鋼鐵股表現亮眼，終場以17,066.96點作收，三大法人合計賣超161.31億元，其中外資賣超159.11億元，投信買超7.77億元，自營商賣超（合計）9.97億元。
統計外資今日賣超前十大依序是華航、臺企銀（2834）、東森（2614）、元大滬深300正2（00637L） 、友達（2409）、宏碁（2353）、萬海、大成鋼（2027）、長榮、華邦電（2344）等；貨櫃三雄同步遭外資賣超，其中賣超萬海8,534張，賣超長榮8,120張，陽明也遭外資賣超5,929張。
外資今日買超前十大個股則依序是期街口布蘭特正2（00715L）、聯電、群創（3481）、定穎（6251）、第一金（2892）、榮成（1909）、玉山金（2884）、國泰金（2882）、中信金（2891）、華南金（2880）等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言