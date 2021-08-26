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台積電力撐 台股漲21點守住萬七關卡

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。（本報系資料庫）
台股。（本報系資料庫）

台股今(26)日終場收盤指數上漲21.1點，收盤指數17,066.96點，成交量3,724.66億元。今日在台積電（2330）當家之下，收盤指數仍維持在萬七點之上。

台積電調漲晶圓代工費之下，今日清晨收盤的台積電ADR上漲4.39%、聯電（2303）ADR上漲5.43%，激勵台積電股價今日盤衝高，也拉抬大盤指數攻高到17,201.42點，雖各類股同步上揚，但賣壓隨即出籠，反而摜破指數至萬七點之下，12點30分過後，買盤再度進場將指數維持在萬七點之上。

今日除台積電及聯電上漲帶領半導體族群之外，康普（4739）、同欣電（6271）、合晶（6182）、漢磊（3707）、力旺（3529）及智原（3035）成交金額較大且股價也呈上揚。傳產股則是鋼鐵類股表現最為耀眼，主要是美國眾議院周二通過3.5兆美元的預算決議藍圖，且預計在 9 月 27 日前針對 1 兆美元兩黨基建案舉行投票；燁興（2007）、中鋼構（2013）、燁輝（2023）、志聯（2024）、威致（2028）、彰源（2030）及新鋼（2032）紛紛亮燈漲停。

第一金投顧表示，台股下跌兩周後，出現連三紅，三天累計反彈 600 點；大盤指數站上月線後，碰到了大量套牢區，股價將有整理壓力，隨著台積電宣布漲價，資金將回到台積電與台積電相關的設備股，以及中大型權指股，盤面將由主流族群先上漲，隨即開始輪漲，短線拉回可以伺機進場。

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