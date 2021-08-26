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大摩估14家台晶片廠被台積電漲價 四家獲利影響大

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

台積電（2330）漲價引發市場關注，保守派的摩根士丹利指出，此次調漲可能帶動台積電明年每股純益（EPS）提升到28元，高於其既有財測，並預期聯發科（2454）、矽力-KY（6415）等14家台灣晶片廠受到影響，但每家的程度不一，以聯發科、群聯（8299）、神盾（6462）和慧榮四家，2022年毛利率最可能被壓縮。

摩根士丹利指出，台積電漲價呼應其先前降評的看法，即台積電定價策略將在毛利率和客戶關係的兩難間做出取捨，考量先進製程的成本愈高，壓抑毛利率上檔空間，對台積電重申「中立」評等，目標價580元。

摩根士丹利進一步表示，媒體報導，台積電此次調漲幅度有10-20%，但供應鏈消息指向，不同的客戶和製程各有不同定價，愈小型並採用成熟製程的客戶，調漲幅度愈大，反之，愈大型且採用先進製程者，幅度會愈小。另外值得注意，台積電應是漸進式調漲，不會一次漲足。

摩根士丹利認為，台積電明年整體製程的合理漲幅會落在5-10%，對客戶而言，未來兩年只能接受，但不排除長線英特爾和三星製程完備下，陸續有訂單轉到其他代工廠。

另一方面，由於摩根士丹利原本的看法較保守，指出台積電重新調整2022年報價「超出預期」，推算明年台積電EPS可能因此提升到28元，且不排除是因應更大規模的資本支出計畫，預估台積電明年資本支出可能達350-400億美金，高於市場預估的300億美金。

晶片廠部分，摩根士丹利列出可能受影響的24家台灣、韓國及大陸等晶片公司，台灣相關有14家，依晶圓來自台積電的比重高低，依次有信驊（5274）、祥碩（5269）、慧榮、聯發科、創意（3443）、世芯-KY（3661）、神盾、群聯、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、新唐（4919）、矽力-KY、譜瑞-KY（4966）及立積（4968）。

並以聯發科等四家明年毛利率，預期有較大機率有壓縮挑戰。

但摩根士丹利仍建議「加碼」聯發科，預估明年毛利率達到46%，記憶體相關的群聯、慧榮評等「中立」，神盾則給「減碼」。

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