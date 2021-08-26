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美股再刷新高 台股漲131點開在17,177點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
電子產業進入第3季旺季，台股仍有機會盤堅。(本報系資料庫)
電子產業進入第3季旺季，台股仍有機會盤堅。(本報系資料庫)

美股震盪收高，四大指數收盤全數上漲，而標普與那斯達克指數再次創下歷史新高，帶動台股今（26）日開盤上漲131點，開在17,177點；早盤在晶圓雙雄領漲帶動下，指數漲逾150點，站上月線，並且一度來到17,200關卡。

在美股方面，雖然市場持續觀望全球央行年會即將召開，壓抑主要指數於平盤附近狹幅整理，不過受惠台積電（2330）ADR引領半導體族群普遍走揚，且美國確診人數有逐漸下降跡象，提振美債殖利率連兩日回升，並帶動金融、旅遊、運輸等類股表現強勢。其中標普與那斯達克指數再次創下歷史新高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲39.23點，或0.11%，收在35405點；標普500指數上漲9.96點，或0.22%，收在4496.19點；Nasdaq指數上漲22.06點，或0.14%，收在15041.8點；費半指數上漲27.15點，或0.81%，收在3372.55點。

統一投顧認為，台積電調漲代工費股價上漲，帶動台股持續反彈走勢，尾盤站上萬七關卡。不過，考量台股中期技術線型已轉為空頭排列，月線及季線持續下彎，且目前指數即將來到上檔月線壓力區17,118點附近，加上科技產業景氣第四季雜音頻傳，報價概念股價格鬆動，而月底MSCI季度調整調降台灣權重，指數短線僅以跌深反彈視之，建議保守應對，選股以高殖利率概念股為主。

台積電 台股

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