富邦期貨：關注鮑爾是否出現市場預期的鴿派談話

市場目前仍在觀望聯準會主席鮑威爾是否提出鴿派的論調，導致美股整體漲幅受到壓抑，不過，受到台積電（2330）提出將調漲先進製程及成熟製程報價後，激勵半導體族群信心升溫，推升Nasdaq及費城半導體指數由晶圓代工類股領漲下，分別上漲0.15%、0.81%。

台股周三受到市場追價買盤湧入，帶動台股挑戰月線關卡，整體買盤仍維持強勁，加上融資減幅仍大於指數減幅，且國內疫苗施打率提高，可望支撐整體大盤走勢，接下來則需多關注鮑爾周五是否對縮減購債發表演說是否出現市場預期的鴿派談話。