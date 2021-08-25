集保股東會：每股配發現金股息4.5元及股票股利1.2元

臺灣集中保管結算所於25日舉行股東常會，會中順利通過每股配發現金股息4.5元及股票股利1.2元。

為因應新冠肺炎疫情所帶來的金融環境變遷及數位時代來臨，集保結算所用創新思維貫徹平台理念，與時俱進進行業務轉型與創新，在多年深耕多角化經營的努力下，多元業務已遍及證券、期貨、基金、固定收益等金融商品，在數位金融、公司治理、平台經濟、輔助市場監理、國際化等服務，也呈現大躍進的成長，數位轉型有成，去年營運繳出亮眼的成績單。

在打造資本市場數位金融環境方面，「集保e手掌握」APP推出四年來，用戶數已突破 260 萬戶。配合金管會開放銀行政策及滿足使用者需求，集保結算所擔任第三方服務提供者，已與七家銀行合作，提供投資人透過「集保e手掌握」APP連結投資人往來銀行，可以跨不同銀行檢視個人的銀行存款帳戶餘額與往來明細資訊。

集保結算所已陸續推動完成融資性商業本票（CP2）電子發行登錄與發行文件電子化，並率先以區塊鏈技術創新應用於營業處所議價之債券及票券交易確認及單據傳送服務，解決了固定收益商品市場多年來派員或郵寄交割的痛點，有效提升整體作業效率，大幅增強債票券數位交易安全性。

「好享退」全民退休自主投資實驗計畫，鼓勵國人採用定期定額降低市場投資風險，推出後深獲民眾認同，去年為延續市場熱度，再次推出「好享退-穩迎退休人生」專案，扣款人數達7萬人，每月總扣款金額6.7億元，已成功帶動前所未有的退休理財風潮，開啟新的里程碑。

集保結算所今年更推出「視訊輔助股東會平台」，相關的服務採一條龍的方式設計，從股東的註冊、登記、報到、觀看直播、線上提問、投票及計票，皆環環相扣，與國際的主流做法相同。今年共計有17家公司申請使用，提供股東安全又便利參與股東會的方式，兼顧防疫需求。

在國際化方面，集保結算所與俄羅斯集保公司簽訂MOU，為二地市場基礎設施建立交流管道，將國際觸角自亞太地區延伸至歐亞地區。集保結算所與證交所合作舉辦「臺蒙資本市場業務交流視訊研討會」，除協助蒙古資本市場順利推動T+2新制度外，又再次在國際舞台上分享台灣成功經驗。

集保董事長林修銘於股東會中強調，集保結算所是數據公司，更是資本市場的公共資料中心。期許正邁入第四個嶄新十年的集保，打造成數位與資安並重的金融大數據中心，並擘劃嶄新的金融科技服務生態系，推動生態圈共生共榮，持續壯大台灣資本市場。