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收在今日最高點！台積電領軍 台股漲227點收17,045點
台股今（25）日延續漲勢，台積電（2330）領軍走揚，帶動半導體族群群起表現，航運族群助攻，帶動大盤漲幅一路擴大；終場台股收在17,045點的今日最高點，上漲227點，收復半年線以及「萬七」關卡，成交量達3,587億元。
盤面上，受到台積電（2330）有機會調漲晶圓報價利多影響，激勵相關族群出現反彈，台積電上漲13元，收在585元，站上月線、聯電（2303）也漲逾2%、此外，嘉晶（3016）、中美晶（5483）、昇陽半導體（8028）等攻上漲停。
在中小型股方面，今日表現強勢，指標股環球晶（6488）攻漲停、世界（5347）、穩懋（3105）漲幅也在2%以上，帶動櫃買指數上漲4.4點，收在210.01點。
展望後市，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股受到半導體族群利多激勵，指數早盤延續反彈力道，由於整體電子比重回升，市場人氣有機會激勵指數持續反彈，不過由於整體量能不足，預期盤勢短線雖有反彈機會，但預期以緩漲格局為主。
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