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外資喊買台港2航運股 喊出外資對長榮最高目標價
航運股最近仍是題材不斷，除了散裝航運的價格上漲之外，貨櫃股也是法人關注焦點，美系外資認為終端需求非常強勁，調高東方海外目標價，由港幣330元調高至342元，重申加碼評等；台股部分則是重申長榮加碼評等，目標價305元，為目前外資圈給予長榮的最高目標價。
美系外資認為，全球整體貿易運輸仍然吃緊，雖然寧波-舟山港分階段重新開放港口，淡化深圳鹽田國際和蘇伊士運河事件的衝擊，但從美國西海岸港口的堵塞程度來看，與3月21日塞港高峰時的狀況差不多，反應出終端需求非常勁的現象。
美系外資指出，Delta變體病毒延燒，疫苗接種不足，COVID-19的不確定因素，可能造成塞港持續；近期SCFI運價指數續創新高，未來還有持續上漲的空間；美系外資強調，即期運費上漲可能刺激更高的鎖定比率，有利支撐亞歐(每年初續約)和跨太平洋(每年5月初)的續約，預估將支撐明年的營收表現。
美系外資重申東方海外加碼評等，且調高目標價，由港幣330元調高至342元；同時重申長榮加碼評等，目標價上看305元。
航運股今（25）日占大盤成交比重下降25%上下，貨櫃三雄力守紅盤，長榮盤中漲幅逾1%，陽明與萬海分在盤中上漲逾1%及逾4%。
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