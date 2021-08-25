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第三代半導體領軍台股攻半年線 這幾檔盤中鎖漲停

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股25日開高走高，電子股占大盤成交比重一度超過6成。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台股25日開高走高，電子股占大盤成交比重一度超過6成。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台股今（25）日開高走高，一度衝上17,000點關卡，收復半年線，航運股占大盤成交比重下降至約25.6%，資金流向電子股，由第三代半導體領攻，除了晶圓代工三雄強漲，環球晶（6488）、中美晶（5483）、嘉晶（3016）、太極（4934）、昇陽半導體（8028）等5檔盤中亮燈漲停鎖死，表現更加強勢。

台股今日以16,821.08點開出，電子股占大盤成交比重一度超過6成，盤面上，台積電（2330）挑戰月線，盤中漲幅1.57%，聯電（2303）一度站上60.6元，盤中漲幅2.39%，世界（5347）也是上漲，盤中漲幅2.8%，晶圓代工三雄強漲，穩住第三代半導體軍心，多檔個股衝上漲停。

環球晶、中美晶、嘉晶、太極、昇陽半導體等5檔盤中上漲停之外，漢磊（3707）、元晶（6443）、宏捷科（8086），及周邊的強茂（2481）、台半（5425）、德微（3675）等股也是強勢上攻。

證券分析師張陳浩認為，第3代半導體因為產業前景及基本面等得到市場的認同，吸引部分中實戶資金回流，後續若買盤持續，推升股價續漲，有機會可以成為領攻的主流，帶領大盤往上攻。

台股 電子股 半導體

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