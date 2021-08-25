台股開盤上漲2.35點持續走揚 台積電開盤上漲7元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(2)日開盤上漲2.35點，收盤指數16,821.08點。台積電（2330）開盤上漲7元，開盤價579元。

群益投顧表示，台積電、金控股穩盤使得大盤持續反彈，這波反彈主因是原本強勢的美元指數回落，加上國際股市強勢所帶動。預料不易直接出現V形反轉，因為市場接下來會觀望Jackson Hole央行年會。

群益投顧說，台股反彈行情是否延續先看站回12日均線，後續觀察頸線及半年線，大約是在萬七關卡的攻防，下檔先以周一長紅K一半、16,600點，當作短線須轉為保守的防線。預料台股反彈走勢仍伴隨震盪，不過內資、投信控盤中小型股較有個股表現空間。選股以領先站回頸線之上，同時搭配即將公布的8月營收行情，會比較有利於短線操作。

周二(24日)美股四大指數全數收漲，漲幅介在0.09%~0.52%之間，標普及、那指改寫歷史新高紀錄，台積電 ADR 上漲1.04%。

台積電 台股 群益

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