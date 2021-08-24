不畏大陸提共同富裕 全球消費類基金今年漲幅仍領先

LVMH集團、開雲集團（Kering）與愛瑪仕(Hermes)等，相繼公布上半年、第二季財報長紅佳績，今年以來精品股價一路走高，8月上旬股價更頻創新高，更帶動精品基金、全球消費類基金亮麗表現，根據Morningstar統計，排名領先群基金，今年以來漲幅在一成上下，過去三年來也有超過30%至40%的漲幅。

中國上周舉行中央財委會提出共同富裕計畫，一度帶來精品股價近期少見的劇幅修正，永豐主流品牌基金經理人羅嘉德分析，共同富裕計畫影響短空長多，政策在中國境內施向，且偏向心理層面利空，對精品業績實質面影響不大，一旦中國共同富裕計畫更加大三、四線城市開發，將有利更多的中產階級買家與精品市場的擴大，這次的股回檔，反倒提供長線存股投資者建倉好時機。

回歸精品股業績表現，羅嘉德指出，LVMH集團截至2021年6月30日的上半年財務年度，淨利潤飆升至52.89億歐元，比同期增長了10倍，推升8月中旬股價最高達712歐元，整體營收第二季達147億歐元，年增84%，與2019年（疫情前）同期業績相比高出14%，除了優於分析師的預估外，也顯示高端品牌的消費動能有復甦的態勢。

開雲集團上半年淨利則比同期增長159.5%，其中第二季度，旗下品牌Gucci銷售額大漲86%，高於分析師預估的77%，推動集團第二季度銷售額較2019年同期增長11.2%；羅嘉德指出，在2020年疫情導致的奢侈品行業大蕭條之後，今年激增的需求推動了奢侈品銷售額和利潤在上半年強勁反彈。精品之王愛馬仕（Hermes）依然在奢侈品巨頭行列中表現最好，最新公布的上半年銷售額，比2019年同期增長了33%。

根據BCG「2021年全球財富報告」顯示，全球金融資產在2020年達到了250兆美元的歷史新高，且未來五年規模將再攀升至315兆美元，可望帶動精品消費需求持續成長；而這次中國的共同富裕計畫強調，合理調節過高收入，以「先富帶後富、幫後富」，羅嘉德強調，政策方向有利於奢侈品產業長線正向發展，雖然市場一度以過往的禁奢政策解讀，不過，政策本質不同，共同富裕計畫將有助於更多中產階級的誕生，未來發展資源推向中國內陸，原本買得精品地方集中在沿海城市現象，將向更內陸城市開枝散葉。

羅嘉德指出，全球疫苗施打數已經超過30億劑，社交生活恢復，購物慾爆發，精品銷售力道可望維持穩定攀升，精品股價將持續反映獲利成長性，這波政策對股價的影響短空長多，長線投資者反而可把握機會積極建立部位，建議投資人可以定期定額策略長線存股、存基金，穩健參與全球精品持續性成長行情。