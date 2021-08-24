台股收小紅 高端疫苗傳施打後猝死股價重挫

台北股市今天開高走低，指數從早盤的高點後回檔整理，收盤小漲76點，收在1萬6818點，成交值4131億元。分析師表示，台股今天收小紅，近期將挑戰1萬6974的半年線，萬七關卡會是壓力區。

台股早盤大漲超過160點，一度站上1萬6900點，但隨後因為貨櫃三雄翻黑、面板股賣壓沉重，也導致大盤指數向下整理。此外，昨天開打的國產高端疫苗因為傳出有民眾在施打後猝死的消息，原本早盤在平盤上下整理，午盤後股價急殺，股價跌幅重達逼近跌停的9.79%、收304元。

分析師C.W.C表示，今天台股量能沒問題，在昨天大漲後收小紅屬於健康的格局，指數近期將面臨萬七的壓力區。今天盤勢以車用電子表現最強勢，包括中鋼構、新唐等相關類股都走揚，航運股則在漲多後拉回整理，其中萬海股價站上所有均線，長榮和陽明則收黑 。面板股則因為被外資看空，友達、群創、彩晶等個股今天都大疊，連帶拖累今天大盤表現。