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台股續彈！漲76點收16,818點 站上10日均線

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。 本報系資料庫
台股示意圖。 本報系資料庫

台股今（24）日延續反彈走勢，主要反映那斯達克指數登上歷史新高，帶動科技股表現，護國神山台積電（2330）領軍走揚，激勵台股終場以上漲76點，收在16,818點，站回10日均線以上；成交量達4,131億元，回到5日均量以上。

盤面上，台積電、鴻海（2317）走揚、金融族群持續表現偏強、塑化族群也在國際油價反彈下止跌撐盤；不過，貨櫃三雄今日休息、面板族群則持續遭到資金調節，友達（2409）領先摔破年線，成為壓盤重心。

在中小型股方面，由於已經領先反彈，加上上周內資逆勢逢低承接不少，短線上遇到停利賣壓，環球晶（6488）、穩懋（3105）、力旺（3529）等股今日稍作休息，導致櫃買指數下跌0.47點，收在205.61點。

展望後市，兆豐國際投顧認為，在美國股市強勢表現下，對於台股後勢看法並不那麼悲觀，台股在半年線以下有反彈能量，後續即將面臨到半年線關卡，預期以橫盤整理或是盤堅格局的機會較大，而在美國科技股強勢、亞股延續漲勢下，將有益於台股後續表現。

台股 台積電

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