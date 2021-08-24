航運股早盤占比逼近五成 中航等一度漲停

BDI（波羅的海運價指數）及代表海岬型船舶的運價指數BCI齊揚，再度推升散裝及貨櫃股的表現，延續昨日的漲勢，航運股早盤占大盤成交比重一度衝達49%，漲幅逾2.5%盤面上由中航（2612）領漲、新興（2605）、志信（2611）早盤一度漲停，貨櫃股部分也開高，但是類股開高後漲幅收斂，漲停股也打開。

除了運價上漲之外，南韓航運巨擘韓新遠洋（HMM）工資協商陷僵局，恐將罷工，也引來擔憂，如果韓國海運公司罷工，恐引發連鎖效應，由於南韓是全球航運、造船大國，連鎖效應恐讓全球運輸供應鏈更亂。

航運股成為推升台股強彈的動能，早盤持續開高，散裝股的表現更強，早盤成為類股領漲指標，但是同樣傳出利多消息的航空股表現較為弱勢，外資連續兩個交易日買超貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615），早盤股價開高，盤中則是走勢震盪，航運股漲幅也有收斂。

中航一度衝上漲停，盤中打開漲幅收斂至4.5%，新興及志信也是打開漲停。