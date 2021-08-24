台股反彈300點，是多頭穩了？「別急著接刀」的6個跡象

摘要 1.台灣外銷訂單年增率衰退、上市櫃公司業績增長放緩、台灣的失業率持續攀升、原物料價格之前的上漲，疫情持續影響利潤、營收，是作者認為目前應該保守的原因。 2.作者認為台股仍然在探底中，別急著接手，避險商品如期貨、黃金、債券、房地產可維持一定水位。

目前各地的股市表現，似乎已經開始反應市場轉趨保守的態度，其實如果就總體經濟數據顯示，前陣子有略顯疲態，只是當時行情還在火熱中，許多投資者尚沈浸在樂觀氛圍當中，所以並沒有留意股市創新高，明顯超越景氣復甦。

好幾週前我一再提醒各位要留意減碼股票，增加現金部位，準備雨天備案。除了我自己的經驗累積之外，仍然有蛛絲馬跡可以印證這樣的看法。

1.台灣外銷訂單年增率已經好幾個月呈現衰退的現象。 2.上市櫃公司的整體業績在7月份時已經出現增長放緩，上半年財報其中第2季的毛利下滑的家數陡增。 3.台灣的失業率持續攀升中。 4.台灣外銷訂單的主要市場，中國大陸、美國皆開始下降。 5.新台幣過度的強勢讓外銷廠商的獲利被壓縮。 6.原物料價格之前的上漲，加上疫情持續而大為影響廠商的利潤和營收。

並非放馬後砲，主要是在相對關鍵轉折的位置及時間發生時，是否能夠做出正確的決定，所以現階段該如何面對與操作？

一、台股仍然在探底中，急墜的刀子，先不要急著去接手！靜待落底再說！

二、今年除權除息時間因為疫情而往後挪移，可能到9月底才會告一段落，屆時稅負考量的因素而出場的資金就會陸續回籠。

三、半導體產業景氣仍方興未艾，這波只是股價過度偏離，等到修正一段落之後，合理價格就會浮現，像是台積電何時止跌也可多留意！

四、此時的防禦標的可能是金融股和大型產業龍頭股，之前提過的避險商品如期貨、黃金、債券、房地產仍然可以維持一定比例。

五、原本定期定額的基金投資仍可以繼續扣款，因為市場並未真正步入空頭，股票操作可以採取金字塔交易，愈低才愈增加比重，向下承接。

每次的修正都會重新洗牌，危機的相對就是轉機，趁著整理期間，好整以暇的挑選標的，機會是留給準備好的人。

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