快訊

台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

精剛等11檔上櫃股票 今起暫停或恢復融資券交易

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心公告精剛（1584）等四檔上櫃股票自今(24)日起恢復融資融券交易，鴻翊等7檔上櫃股票自今日起暫停融資融券交易。

櫃買中心依據證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報的財務報告每股淨值資料，因精剛、耀勝（3207）、力新（5202）及九暘（8040）等四家上櫃公司2021年第2季財務報告顯示其每股淨值已高於10元，公告其股票自8月24日起恢復融資融券交易。

鴻翊（3521）、御頂（3522）、健信（4502）、亞元（6109）、得利影（6144）、合騏（8937）及琉園（9949）等七家上櫃公司2021年第2季財務報告顯示其每股淨值低於10元，公告其股票自8月24日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。

融券 股票

延伸閱讀

期貨商論壇／台光電期 後市俏

上櫃股票松瑞藥（4167） 自8月24日起得為融資融券交易

櫃買主題業績發表會 半導體3公司23日打頭陣

4種融資券大解密 告訴你哪裡有肥肉可以咬！

相關新聞

台股出現報復性反彈 三大類股發動攻勢

美股、亞股大漲激勵下，台股昨（23）日出現報復性反彈，在外資買超146億元帶動下，台積電引領半導體、航運、鋼鐵等族群全面...

台股開在16,830點上漲88點 台積電開盤漲8元

台股今(24)日開盤上漲88.79點，開盤指數16,830.63點。台積電（2330）開盤上漲8元，開盤價574元。

BDI衝上4,000點展開主升段 散裝輪毛利率大噴發

萬寶投顧蔡明彰強調，當前台股兩大變數，Delta病毒及聯準會縮減QE，使大盤失守半年線，力守16,000點，本週聚焦一年一度的傑克森霍爾全球央行年會於8月26日舉行，傑克森霍爾年會一向被視為全球央行，尤其是聯準會政策風向球。

台股反彈300點，是多頭穩了？「別急著接刀」的6個跡象

台灣外銷訂單年增率衰退、上市櫃公司業績增長放緩、台灣的失業率持續攀升、原物料價格之前的上漲，疫情持續影響利潤、營收，是作者認為目前應該保守的原因。

台積電市值回升 一天增3,630億

晶圓代工龍頭台積電昨（23）日士氣如虹，一度大漲逾3%至572元，終場漲14元、收566元，成為引領大盤強漲399點的多...

半導體、航運 台股雙箭頭

三大法人昨（24）日難得一見同步買超台股，共同加碼標的包括聯電、長榮等十檔個股逾百張，也使得這十檔買超股成為多方在盤面引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。