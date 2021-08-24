精剛等11檔上櫃股票 今起暫停或恢復融資券交易

櫃買中心公告精剛（1584）等四檔上櫃股票自今(24)日起恢復融資融券交易，鴻翊等7檔上櫃股票自今日起暫停融資融券交易。

櫃買中心依據證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報的財務報告每股淨值資料，因精剛、耀勝（3207）、力新（5202）及九暘（8040）等四家上櫃公司2021年第2季財務報告顯示其每股淨值已高於10元，公告其股票自8月24日起恢復融資融券交易。

鴻翊（3521）、御頂（3522）、健信（4502）、亞元（6109）、得利影（6144）、合騏（8937）及琉園（9949）等七家上櫃公司2021年第2季財務報告顯示其每股淨值低於10元，公告其股票自8月24日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。