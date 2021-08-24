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台東發射遭反彈…我首支民營火箭「飛鼠一號」將在澳升空

榮剛股東會通過配息0.4元 持續精進ESG與公司治理

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

榮剛材料（5009）股東常會通過配發現金股利每股0.4元，股息配發率達八成，依公司章程已由董事會特別決議於4月發放完畢。

榮剛2020年合併營收為76.40億元，年減27.66%，稅後淨利2.58億元，年增1.34%，每股稅後純益(EPS)0.5元。董事長王炯棻表示，今年上半年累計合併營收為37.80億元，獲利大幅提升，EPS為0.7元，較去年同期成長180%，創下近六年來同期新高。

展望未來，王炯棻表示，鋼鐵市場有諸多利多，包括俄羅斯自8月1日起對出口鋼鋁課15%關稅、中國大陸繼取消部分鋼品出口退稅補助之外，後續可能加徵出口關稅，有助公司內外銷市場面的價格競爭。而美國參議院8月初通過1.2兆美元基建方案，大部分的經費用在修復橋樑、鐵公路、港口及機場，此舉將提高對全球鋼鐵、銅和鋁原物料的需求，未來可望為公司出口美洲帶來新一波商機，樂觀看待短中長期對公司的正面助益。

王炯棻說，榮剛非常重視ESG永續經營議題，近年來陸續進行35噸煉鋼爐Revamping鍋爐燃燒系統改造、雲端AI能源與資源管理系統建置、屋頂太陽能裝置以達到節能減碳的效果，累積減碳量約當24座大安森林公園。在公司治理評鑑評比中，2019、2020連續兩年皆取得前6~20%排名的成績，在上市櫃鋼鐵類股中排名與另兩家鋼鐵大廠並列第二，未來亦將持續精進以貫徹對企業社會責任的承諾。

鋼鐵 榮剛材料

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