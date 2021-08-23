證交所：外資今年賣超台股5802億元

台灣證交所統計，上周外資在集中市場賣超685.06億元，其中賣超友達8.42萬張最多、買超群創5.48萬張最多。累計今年以來外資賣超金額為5802.96億元。

證交所表示，上周外資在集中市場總買進金額4544.18億元，總賣出金額5229.24億元，賣超685.06億元，另統計自今年初至8月20日止，外資總買進金額14兆8863.67億元，總賣出金額15兆4666.63億元，累計賣超5802.96億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆6410.03億元，占全體上市股票市值的43.25%，較8月13日的22兆6269.96億元減少9859.93億元。

個股比較方面，證交所指出，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為群創、元大金、國泰金；賣超最多前三名為友達、聯電、開發金。