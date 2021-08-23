快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股強彈近400點 三大法人買超184億元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

台股今(23)日強彈近400點，三大法人合計買超184.6億元，其中，外資買超約142億元。

三大法人上周合計賣超800億元，其中，外資賣超即占685億元。今日外資買超金額142億元，外資自營商賣超387萬元；投信買超金額17.3億元；自營商自行買賣共買超7.5億元，自營商避險操作買超17.7億元。

今早亞洲股市普遍跟進走高，台股終場大漲399.9點、漲幅2.45%收盤，收在16,741.84點，成交金額為3,635.17億元。盤面結構，各類股幾乎都上漲，電子權值台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）回神帶領類股走揚，金融在金控龍頭帶領下維持漲勢，傳產航運強勢上漲，帶動玻璃陶瓷、鋼鐵、電器電纜等漲幅。

台灣50指數今日漲幅2.53%，略勝過大盤2.45%的漲幅，台灣50指數成分股除貨櫃三雄之外，亞德克-KY、聯發科、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、中租-KY（5871）、矽力-KY（6415）及豐泰（9910）等股漲幅較大之外，權值大的台積、鴻海（2317）、聯電、日月光投控（3711）、富邦金（2881）及國泰金（2882）等股表現也不錯。

外資 自營商 台股

延伸閱讀

9月台股期指漲496點

外資緊盯聯準會動向 台韓股市再失血

台股早盤大漲逾400點 收復16700關卡

台股早盤漲逾250點 站上16,600點

相關新聞

台股強彈近400點 三大法人買超184億元

台股今(23)日強彈近400點，三大法人合計買超184.6億元，其中，外資買超約142億元。

證交所：外資今年賣超台股5802億元

台灣證交所統計，上周外資在集中市場賣超685.06億元，其中賣超友達8.42萬張最多、買超群創5.48萬張最多。累計今年...

Q2獲利翻倍　美食-KY上半年每股賺3.6元

美食-KY（2723）公告第二季財報，稅後純益4億元，每股純益2.2元，全面優於市場預期。美食-KY表示，第二季受到亞州...

航運半導體雙主流領軍 台股強彈399.9點

美股反彈帶動台積電、聯電等半導體族群走揚，攜手散裝及貨櫃族群強勢反攻，盤中大漲逾400點；指數終場大漲399.9點，以1...

高端疫苗正式施打 股價開高走低

高端（6547）疫苗23日正式開始注射，高端股價卻開高走低，由於注射首日傳出有人不適，高端疫苗股價後續走勢格外受到投資人...

台積電強勢反攻 股價漲逾2%收566元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（23）日股價強勢反攻，最高攻上572元，收盤價為566元，漲幅為2.54％，上漲14元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。