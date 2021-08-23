台股強彈近400點 三大法人買超184億元

台股今(23)日強彈近400點，三大法人合計買超184.6億元，其中，外資買超約142億元。

三大法人上周合計賣超800億元，其中，外資賣超即占685億元。今日外資買超金額142億元，外資自營商賣超387萬元；投信買超金額17.3億元；自營商自行買賣共買超7.5億元，自營商避險操作買超17.7億元。

今早亞洲股市普遍跟進走高，台股終場大漲399.9點、漲幅2.45%收盤，收在16,741.84點，成交金額為3,635.17億元。盤面結構，各類股幾乎都上漲，電子權值台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）回神帶領類股走揚，金融在金控龍頭帶領下維持漲勢，傳產航運強勢上漲，帶動玻璃陶瓷、鋼鐵、電器電纜等漲幅。

台灣50指數今日漲幅2.53%，略勝過大盤2.45%的漲幅，台灣50指數成分股除貨櫃三雄之外，亞德克-KY、聯發科、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、中租-KY（5871）、矽力-KY（6415）及豐泰（9910）等股漲幅較大之外，權值大的台積、鴻海（2317）、聯電、日月光投控（3711）、富邦金（2881）及國泰金（2882）等股表現也不錯。