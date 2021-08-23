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台股回神 上漲399點 收1萬6741點

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股今天擺脫連續兩星期周K線收黑的疲態，盤勢開高走高，收盤上漲399點，指數收在1萬6741點，成交值3635億元，重新站上5日線。圖／聯合報系資料照片
台股今天擺脫連續兩星期周K線收黑的疲態，盤勢開高走高，收盤上漲399點，指數收在1萬6741點，成交值3635億元，重新站上5日線。圖／聯合報系資料照片

台股今天擺脫連續兩星期周K線收黑的疲態，盤勢開高走高，收盤上漲399點，指數收在1萬6741點，成交值3635億元，重新站上5日線。分析師表示，要觀察後續走勢能否延續，從今天的成交值來看追價買氣並不強，初期的壓力區會落在1萬7000點的整數關卡。

美股上周五收紅，科技股大漲，台股早盤在權值股台積電領軍下跳空開高，電子、傳產、金融等幾乎所有類股都出現反彈，帶動指數大漲超過400點，站上1萬6700 點關卡之上，指數重回5日線。

半導體三雄齊揚，台積電盤中最高來到572元，最後以上漲14元、566元作收；聯電漲幅也超過5%，以58.6元作收。此外，BDI 指數（波羅的海綜合指數）創 11 年新高，貨櫃三雄也跳空大漲；散裝航運、鋼鐵族群也都收紅。不過，今天開打的高端疫苗儘管有蔡總統率先接受施打，但股價顯然利多出盡，終場以下跌5.07%、收337元。

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