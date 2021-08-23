台股收盤強漲399點 航運股再度揚帆引領多頭

台股今(23)日終場收盤指數強漲399.9點，收盤指數16,741.84點，成交量3,635.16億元，大盤呈現報復性反彈走勢。航運股再度揚帆引領多頭資金攻堅，尤其以散裝航運族群表現最為強勢。

台股今日盤多頭氣勢旺盛，呈現開高走高，電子類股成交占大盤比重超過四成，航運類股也接近四成，航運股中，散裝輪族群成為多頭指標，新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）及慧洋-KY（2637）亮燈漲停；貨櫃輪以萬海（2615）最為強勢，長榮（2603）與陽明（2609）也有逾6%的漲幅。

台積電（2330）今日也反彈2.54%，以566元作收，美琪瑪（4721）、新唐（4919）、聯電（2303）、同欣電（6271）、康普（4739）及敦泰（3545）等股的成交金額較大，股價也呈現漲勢。

群益投顧表示，未見指數站穩3日線，或出現量能急縮不再創低前，仍有測試支撐風險。底部訊號浮現操作之前，持續採取保守因應，進場搶短也須善設停損停利。