快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

散裝、貨櫃一起飆 航運類股漲幅達8%

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
航運股漲勢再起，今天散裝船慧洋-KY（2637）、裕民（2606）領頭衝，貨櫃輪的萬海（2615）則一度攻上漲停，航運類股指數漲幅達8%，到12點20為止，成交量已達1157億元。圖／聯合報系資料照片
航運股漲勢再起，今天散裝船慧洋-KY（2637）、裕民（2606）領頭衝，貨櫃輪的萬海（2615）則一度攻上漲停，航運類股指數漲幅達8%，到12點20為止，成交量已達1157億元。圖／聯合報系資料照片

航運股漲勢再起，今天散裝船慧洋-KY（2637）、裕民（2606）領頭衝，貨櫃輪的萬海（2615）則一度攻上漲停，航運類股指數漲幅達8%，到12點20為止，成交量已達1157億元。

受惠於BDI（波羅的海運價指數）20日再創近13年7新高，各種船舶日租金跟著大漲，尤其，海岬型的日租金已經飆上逼近5萬美元，今天推動散裝船族全面衝漲停，慧洋-KY、裕民、新興（2605）、中航（2612）、台航（2617）、四維航（5608）及正德（2641）全面攻上漲停；貨櫃輪也在長榮（2603）喊話塞港成為新常態後，萬海一度漲停，長榮、陽明（2609）漲幅達8%以上。

長榮法說會釋出好消息，預估塞港恐延續至明年中，有利運價維持高檔，本土法人在最新出爐的報告中表示，上修目標價由270元調高至280元，重申「買進」評等。

報告內容分析，近期塞港狀況未解，自7月以來SCFI指數已上漲15%，已有航商報關FMC調漲9月運價，漲勢優於預期；2022-23年新船供給不足，預期將使運價維持高檔至2023年。

預期供需失衡為常態，決定上修2021年及2022年每股盈餘預估值，幅度分別為11%及2%達35元及30元，考量長榮獲利維持高檔，維持目標本淨比至4倍。

至於BDI近期走勢強勁，上周五收盤時指數來首度衝破4千點關卡，來到4092點，大漲116點，漲幅達209%；BCI(海岬型運價指數)大漲286點，指數來到5997點，BPI(巴拿馬型運偎指數)收盤3785，上漲31點，BSI(輕便極限型運價 指數)來到3276，上漲39點。

隨著印度開始復工，巴西最近也增加開採量，各地開始出現搶運潮，船舶需求原本就吃緊，尤其，最近中國碼頭傳出有工人染疫後，各碼頭的管理更嚴格，使得船舶使用的天數拉長，由於散裝船近年來都沒有造新船，市場需求非常急迫下，立即推升運價走強。

長榮 散裝船

延伸閱讀

法人估長榮連三年大賺 目標價升至280元

業界：散裝船荒五年才有解

散裝缺船 日租金衝5萬美元

長榮：塞港問題難解 看旺營運持續到明年中

相關新聞

台股強彈近400點 三大法人買超184億元

台股今(23)日強彈近400點，三大法人合計買超184.6億元，其中，外資買超約142億元。

證交所：外資今年賣超台股5802億元

台灣證交所統計，上周外資在集中市場賣超685.06億元，其中賣超友達8.42萬張最多、買超群創5.48萬張最多。累計今年...

Q2獲利翻倍　美食-KY上半年每股賺3.6元

美食-KY（2723）公告第二季財報，稅後純益4億元，每股純益2.2元，全面優於市場預期。美食-KY表示，第二季受到亞州...

航運半導體雙主流領軍 台股強彈399.9點

美股反彈帶動台積電、聯電等半導體族群走揚，攜手散裝及貨櫃族群強勢反攻，盤中大漲逾400點；指數終場大漲399.9點，以1...

高端疫苗正式施打 股價開高走低

高端（6547）疫苗23日正式開始注射，高端股價卻開高走低，由於注射首日傳出有人不適，高端疫苗股價後續走勢格外受到投資人...

台積電強勢反攻 股價漲逾2%收566元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（23）日股價強勢反攻，最高攻上572元，收盤價為566元，漲幅為2.54％，上漲14元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。