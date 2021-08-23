散裝、貨櫃一起飆 航運類股漲幅達8%

航運股漲勢再起，今天散裝船慧洋-KY（2637）、裕民（2606）領頭衝，貨櫃輪的萬海（2615）則一度攻上漲停，航運類股指數漲幅達8%，到12點20為止，成交量已達1157億元。

受惠於BDI（波羅的海運價指數）20日再創近13年7新高，各種船舶日租金跟著大漲，尤其，海岬型的日租金已經飆上逼近5萬美元，今天推動散裝船族全面衝漲停，慧洋-KY、裕民、新興（2605）、中航（2612）、台航（2617）、四維航（5608）及正德（2641）全面攻上漲停；貨櫃輪也在長榮（2603）喊話塞港成為新常態後，萬海一度漲停，長榮、陽明（2609）漲幅達8%以上。

長榮法說會釋出好消息，預估塞港恐延續至明年中，有利運價維持高檔，本土法人在最新出爐的報告中表示，上修目標價由270元調高至280元，重申「買進」評等。

報告內容分析，近期塞港狀況未解，自7月以來SCFI指數已上漲15%，已有航商報關FMC調漲9月運價，漲勢優於預期；2022-23年新船供給不足，預期將使運價維持高檔至2023年。

預期供需失衡為常態，決定上修2021年及2022年每股盈餘預估值，幅度分別為11%及2%達35元及30元，考量長榮獲利維持高檔，維持目標本淨比至4倍。

至於BDI近期走勢強勁，上周五收盤時指數來首度衝破4千點關卡，來到4092點，大漲116點，漲幅達209%；BCI(海岬型運價指數)大漲286點，指數來到5997點，BPI(巴拿馬型運偎指數)收盤3785，上漲31點，BSI(輕便極限型運價 指數)來到3276，上漲39點。

隨著印度開始復工，巴西最近也增加開採量，各地開始出現搶運潮，船舶需求原本就吃緊，尤其，最近中國碼頭傳出有工人染疫後，各碼頭的管理更嚴格，使得船舶使用的天數拉長，由於散裝船近年來都沒有造新船，市場需求非常急迫下，立即推升運價走強。