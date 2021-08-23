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航運股有機會捲土重來嗎？分析師指出惟一關鍵
台股今（23）日一度大漲逾400點，其中，以各類股表現來看，航運股漲勢最為兇猛，盤中類股指數一度狂漲逾8%、航運股在休息整理一個月之後，技術面逐漸再由空轉多，但類股能否再度重演前波強勁漲勢，提出最重要的後市觀察惟一關鍵。
航運股指數今日大漲逾8%，航運類股中最盤逾一半以上個股攻上漲停板，以技術面來看，華南投顧董事長儲祥生指出，航運股指數在前波修正之後，指數已經過約一個多月的休整，近日在技術指標上，包括KD已由低檔交叉向上翻揚，另外，中期趨勢指標之一的MACD也在近日翻紅，今日盤中類股指數甚至已一度重回季線關卡，技術指標上顯示，航運股整理結束。
對於航運股能否重演前波的超強勁漲勢，儲祥生認為，航運股短線將扮演台股聚集人氣的重心，但要複製前波台股「全民運動」的情況，機會並不大。他進一步指出，先前那一波航運股是在產業面出現多年來從未看過的榮景，搭配股價由低檔啟動飆漲，當時航運股價都還很便宜，再加上籌碼面也都很乾淨，造就前一波市場老手、新手都全面買進航運股的全民運動。
不過儲祥生認為，目前航運股雖已經過整理，但籌碼面上及股價長線位置，都無法和股價尚未大漲前相提併論，因此要複製前波強勢上漲難度很高，最重要的是，儲祥生指出，今年航運股大賺是市場皆知的情況，但目前股價多已開始反應明年營運，因此，後市航運股能再漲多久，最大的關鍵是，「明年航運股的獲利會是今年的幾成」，這個問題目前市場仍觀察中，也因此資金不敢全力再搶進，儲祥生認為，這關鍵才是牽動航運股後市的惟一觀察重點。
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