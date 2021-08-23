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Fed縮減購債議題漸發酵 法人：穩健布局為上策

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
討論縮表期間各市場表現
討論縮表期間各市場表現

自疫情爆發以來，各國政府紛紛施行防疫管制、限制出入境等措施，全球央行也擴大貨幣寬鬆，為金融市場注入流動性。美國聯準會(Fed)光是於2020年3月就緊急降息6碼，將利率從1.5%~1.75%連續降至0~0.25%，並施行無上限量化寬鬆政策，承諾無限量買進長短天期政府公債、公司債與地方政府市政債等相關債券。截至今年8月4日，聯準會資產負債表總資產規模已達到8.2兆美元，較疫情爆發前相比，聯準會資產已經膨脹一倍。

今年來，隨著肺炎疫苗接種，中國大陸、美國、歐洲等國家陸續解除防疫封鎖，全球景氣由谷底復甦，且市場維持低利率環境，推升原物料、國際原油與金融資產價格。在通貨膨脹升溫與經濟持續復甦下，投資人開始關注聯準會縮減購債的動向。

縮減購債(Taper)意謂聯準會將減少購買債券規模，減緩聯準會資產負債表成長的速度，這也將推升美國10年期公債殖利率上漲與美元升值。聯準會主席鮑威爾多次表示通貨膨脹與美國就業市場表現為聯準會考量縮減購債與升息的重要觀察指標。如今，美國7月CPI指數5.4%，符合市場預期，通膨環境逐步穩定；美國7月非農新增就業人數約94.3萬人，創下今年最佳水準，市場預估聯準會將加速縮減購債的時間點，引發投資人擔憂全球股市是否重演2013年縮表恐慌的現象。

富邦證券表示，投資人不需過度擔憂，預計聯準會將持續釋放相關縮減購債訊息，市場可提早適應市場變化，整體市場仍屬可控範圍，但波動難免。回顧2013年聯準會討論縮減購債期間，在聯準會開始討論縮減購債的前期(2013/5~2013/8)，全球股市出現比較明顯的震盪。其中，全球股市下跌2.7%、美國標普500指數下跌1.4%、歐洲股市下跌6.0%、新興市場下跌11.3%。而進入到討論縮減購債的後期(2013/9~2013/12)，全球股市則是出現止跌反彈。全球股市上漲12.1%、美國標普500指數上漲13.2%、歐洲股市上漲7.3%、新興市場上漲6.9%。

依據統計資料，富邦證券表示，聯準會縮減購債對金融市場會有短期影響，且從Fed開始啟動縮減購債至正式升息仍有一段時間，市場維持較寬鬆的環境，投資人可持續留意金融市場出現震盪的機會再伺機擇優布局。

因此，面對縮減購債議題，雖然短期波動難免，但中長期可留意成長性佳的產業。全球經濟逐漸正常化，雖近期許多國家遭受Delta病毒侵襲，惟美國、歐洲等成熟國家疫苗接種率高，肺炎重症比率下滑，經濟仍處在復甦的軌道上，IMF調升美國今年經濟成長率至7%。

在此情境下，富邦證券看好經濟解封後的消費行情，且第四季為美國傳統消費旺季，並伴隨在疫情期間民眾累積的高儲蓄率與疫後報復性消費行為，有助推升消費類股持續走揚。而聯準會開始討論縮表期間，將推動美國10年期公債殖利率走揚，受惠於長短利差擴大的金融類股也是可以關注的產業。

隨全球景氣回溫，企業貸款需求逐漸恢復，企業獲利改善將有助提升還款能力，有利金融業未來獲利表現。此外，美國參議院通過1.2兆美元的基礎建設計劃，內容包括公路/鐵路建設、橋梁維修、網路搭建與電動車充電樁設置，這有利工業、科技、電動車類股後續表現。

在整體投資策略上，富邦證券表示，短期因考量目前全球股市已處於相對高位，聯準會縮減購債議題持續發酵，關注金融市場的後續環境，投資人可增加較能抵禦波動的核心資產，提升整體投資組合的避險抗震能力，並靜待市場震盪回穩後再行伺機布局。

美國聯準會

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