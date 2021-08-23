黑色八月人心惶惶 經理人兩大建議：利空何時消？

黑色八月殺得投資人人心惶惶，台股指數從7月盤中高點18,034點一路下殺至上週五（21）日，下跌近一成，在上週，台股市值更蒸發高達1.9兆元，對於錯殺的好股，金融高層建議投資人先觀察，待利空消化完畢，逢低佈局。

利空何時消化完畢？國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏給出建議，第一，關注美元動向：美元現在走強，若見反轉向下，則代表市場見到底部、利空消化完畢，可大膽進場；第二，若投資人被套牢標的具備長期題材、並非投機股，建議忍住不賣，若假設有資金需求，或可以適度認賠部分比重、再逢低買回。

王誠宏分析，美國聯準會（Fed）近期會議記錄揭露，年底前應可滿足QE退場條件，美元急速向上攻堅，新興市場出現資金外逃現象；不過若以中期角度來看，疫情造成的市場不對等行情，必須在疫苗出世後逐步拉回，因此不認為這是景氣衰退，而是要往恢復正常的方向前進。

永豐投顧總經理李學詩以「利空急墜、尋找機會」為題，給出台股三大分析建議。

第一，大盤周K連兩黑，跌幅已深，正醞釀反彈機會，台股雖在半年線以下空頭罩頂，但預期未來一周市場恐慌氣氛將逐漸平復，建議區間操作，未來一周指數區間看16,000點到16,700點。

李學詩說明，未來一周市場氣氛將逐漸平復，重新進場的資金將集中到被低估、有前景的個股，投資人可慎選，也可追隨投信動作。

不過李學詩也提醒，因Fed眾理事對於宣布縮減QE共識已成，市場猜測近期就會宣布11月開始縮減QE，失去美國聯準會（Fed）不再餵食金融市場補品下，QE縮減時程的任何風吹草動都將牽動市場，在FED未明確說明前，建議投資人謹慎以對。

關注類股上，永豐投顧與國泰投信都看好「有前景的個股」，其中，國泰投信的王誠宏認為，科技上游及尖端產業，例如半導體就是不錯的選擇，另外長線選擇以ESG類股為佳。

對於航運類股則端看疫情變化，如果疫情趨緩，塞港現象改善，就很難繼續上演激情；穩健投資人如果要降低風險布局，也可選擇布局有美國升息與利差擴大優勢題材的金融股。